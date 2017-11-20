"Рособоронэкспорт" представит на выставке "Милипол" новые решения по борьбе с терроризмом



Стенд Рособоронэкспорта.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Стенд Рособоронэкспорта.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Немалое внимание уделено вопросам борьбы с беспилотниками и тематике кибербезопасности, подчеркнули в госкомпании

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит на XX Международной выставке средств и систем безопасности "Милипол-2017" (пройдет с 21 по 24 ноября в Париже) новейшие российские решения в области обеспечения правопорядка, борьбы с терроризмом и информационной безопасности. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Рособоронэкспорт" предлагает рынку не только вооружения и военную технику, но также продукцию и решения в сфере обеспечения инфраструктурной, государственной и информационной безопасности. На выставке "Милипол-2017", одной из крупнейших в области новейших средств и услуг в сфере безопасности, мы намерены представить иностранным заказчикам проекты "Рособоронэкспорта" для данных сегментов мирового рынка", - сказал начальник департамента безопасности компании Валерий Варламов, возглавляющий делегацию компании на выставке.

Также будет представлен широкий спектр самых современных российских образцов вооружения и военной техники для полицейских и специальных подразделений. Кроме того, представители "Рособоронэкспорта" планируют рассказать о новых возможностях компании в области поставок гражданского и спортивного оружия, а также по экспорту услуг и продукции в сфере всестороннего обеспечения безопасности, в том числе информационной. "В этих областях мы готовы сотрудничать как с государственными, так и с коммерческими структурами, представителями банковского, энергетического, в том числе атомного, секторов экономики", - добавил Варламов.

На выставке "Рособоронэкспорт" будет активно продвигать новый маркетинговый продукт "Системы безопасности российского производства", который включает в себя арсенал специальных средств и систем. Значительная часть этого направления посвящена антитеррористическим средствам, сообщили в пресс-службе.

"Иностранным заказчикам могут поставляться специальное стрелковое оружие и средства ближнего боя, специальные бронированные автомобили, поисково-досмотровая техника, средства обнаружения взрывчатых и наркотических средств, средства работы с взрывоопасными предметами, робототехнические комплексы. Кроме того, системы безопасности включают в себя средства охраны объектов особой важности и критической инфраструктуры, протяженных границ как по суше, так и по воде. Немалое внимание уделено вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами и тематике кибербезопасности", - отметили в компании.

Наиболее перспективными для мирового рынка из экспонируемых в Париже образцов российских вооружения и военной техники являются автомобиль семейства "Тайфун-К", специальная бронированная машина ВПК-233136, бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, а также стрелковое оружие и средства ближнего боя. Внимание иностранных заказчиков привлекают легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т и "Ансат". Специальные подразделения, действующие в морских и прибрежных зонах, проявляют особый интерес к патрульным катерам проектов 14310 "Мираж", 12150 "Мангуст" и 12200 "Соболь", а также десантному катеру на воздушной подушке проекта 12061Э "Мурена-Э".