ВКС России получили партию новых серийных бомбардировщиков Су-34



Самолет Су-34. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Самолет Су-34. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Компания "Сухой" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2017 года передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Компания "Сухой" передала министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Новосибирский авиазавод работает с максимальной эффективностью: действующий государственный контракт с минобороны на поставку Су-34 в ВКС России до 2020 года обеспечивает стабильную загрузку предприятия и определяет перспективы долгосрочного развития.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов ранее заявил, что Су-34 "зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения".

Фронтовой бомбардировщик Су-34 был создан для поражения наземных и надводных объектов противника. Он способен уничтожать движущиеся цели даже малого размера в любое время суток и при любых метеорологических условиях. Поднимает в воздух до восьми тонн боевой нагрузки, развивает скорость до 1,9 тысячи километров в час. Дальность полета - до четырех тысяч километров.