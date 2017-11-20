Франция снова приступает к переговорам с Египтом на продажу 12 истребителей Rafale



Истребитель Dassault Rafale ЕM ВВС Египта, 2017 год.

Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL Истребитель Dassault Rafale ЕM ВВС Египта, 2017 год.Источник: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Как пишет Michel Cabirol в статье "Douze nouveaux Rafale à l'Egypte : Bercy ne bloque plus les négociations", опубликованной в газете "La Tribune", со ссылкой на собственные источники, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вскоре передаст президенту Египта новые французские предложения.

По информации источников, министерство финансов больше не блокирует продолжение переговоров с Египтом на поставку 12 истребителей Dassault Rafale, о чем наш блог уже сообщал. Каир обратился к Парижу с просьбой предоставить кредит на закупку вооружений, по аналогии с предыдущими контрактами. По словам источника "La Tribune", "Египет не мог представить, что Франция может изменить условия платежа".

В ходе трехдневного визита египетского президента аль Сиси в октябре, Эммануэль Макрон объяснил своего гостю, что он будет продолжать следовать политики доверительных отношений между Египтом и Франции в рамках стратегического партнерства между двумя странами, которое реализуется 2015 года. Именно за этим и приехал египтянин в Париж. На протяжении двух лет Египет приступил к модернизации своих вооруженных сил при поддержке Франции. Франция будет поставлять новые вооружения, в первую очередь, для ВВС (24 истребителя Rafale, военный спутник связи) и для ВМС (четыре корветы Gowind, фрегат FREMM и два универсальных десантных корабля). Общая сумма контрактов, заключенных в 2014-2016 гг., составляет 6,83 млрд евро.

В результате администрация президента обратилась в минфин с просьбой больше не блокировать продажу истребителей Rafale. По информации "La Tribune", именно Ле Дриан должен передать новое предложение египтянам. Между ним и Сиси установились доверительные отношения.

Разморозка кредитов министерством финансов не является синонимом того, что контракт будет подписан завтра. Переговоры примут более спокойный характер. Однако источники издания полагают, что имеются очень высокие шансы на подписание контракта в ближайшие недели.

Сделка на поставку истребителей не является исключением. Минфин также блокировал все контракты с Египтом, вне зависимости от того, военные они или гражданские. Все из-за непогашенных обязательств Египта. С учетом недавно подписанных крупных контрактов между двумя странами, лимит выданных экспортному агентству Bpifrance средств был выбран. И минфин не хотел увеличивать потолок из-за страновых рисков, которые могут только ухудшиться. Однако Египет не допустил дефолта по платежам.

Египет может рассчитывать на 6% рост ВВП по итогам текущего года. У Каира есть средства для оплаты своих обязательств. Кроме того, страна с конца этого года может рассчитывать на экспорт газа с месторождения в Средиземном море (месторождение "Зохр".