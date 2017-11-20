В Японии намерены создать аналог американского "Томагавка"
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Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41.
Источник: © Фото : U.S. Navy
Власти Японии рассматривают возможность создания управляемой крылатой ракеты для нанесения ударов по кораблям и наземным целям. Такое предложение содержится в бюджетном запросе министерства обороны страны на 2018 год.
Отмечается, что характеристики противокорабельной ракеты во многом схожи с ракетой, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям, поэтому в процессе работ конструкторы планируют их объединить. Из-за сходства летательного аппарата с американским его уже прозвали японским "Томагавком".
По данным газеты Yomiuri, всего на разработку ракеты понадобится около 68,4 миллионов долларов. В случае успешного проведения работ летательный аппарат может быть готов уже к 2022 году.
Дальность ракеты в итоге составит более 300 км. Ее можно будет запускать не только с наземной подвижной установки, но и с военных кораблей, истребителей или патрульных самолетов Kawasaki P-1.
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20.11.2017
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