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В Японии намерены создать аналог американского "Томагавка"

21.11.2017 Комсомольская правда 87 0
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Запуск ракеты Томагавк
Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41.
Источник: © Фото : U.S. Navy

Власти Японии рассматривают возможность создания управляемой крылатой ракеты для нанесения ударов по кораблям и наземным целям. Такое предложение содержится в бюджетном запросе министерства обороны страны на 2018 год.

Отмечается, что характеристики противокорабельной ракеты во многом схожи с ракетой, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям, поэтому в процессе работ конструкторы планируют их объединить. Из-за сходства летательного аппарата с американским его уже прозвали японским "Томагавком".

По данным газеты Yomiuri, всего на разработку ракеты понадобится около 68,4 миллионов долларов. В случае успешного проведения работ летательный аппарат может быть готов уже к 2022 году.

Дальность ракеты в итоге составит более 300 км. Ее можно будет запускать не только с наземной подвижной установки, но и с военных кораблей, истребителей или патрульных самолетов Kawasaki P-1.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Комсомольская правда
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Р-1
Компании
Kawasaki

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