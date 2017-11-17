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Northrop Grumman приступила к испытаниям первого самолета ДРЛОиУ E-2D, предназначенного для Сил самообороны Японии

20.11.2017 ЦАМТО 47 0
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ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.
Источник: Командование авиационных систем ВМС США

ЦАМТО, 17 ноября. Корпорация Northrop Grumman объявила о начале летных испытаний в исследовательском центре в Сент-Огастине (шт.Флорида) первого самолета ДРЛОиУ E-2D, предназначенного для Сил самообороны Японии.

Как заявила компания, первый успешный полет E-2D является важным этапом реализации программы, конечной целью которой является предоставление Японии качественно новых возможностей по раннему обнаружению и предупреждению угроз, ведению разведки и обеспечению безопасности. Самолет будет находиться в составе воздушных Сил самообороны, но выполнять задачи преимущественно для морских Сил самообороны Японии.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2014 года Министерство обороны Японии по результатам тендера выбрало E-2D в качестве самолета ДРЛОиУ следующего поколения для Сил самообороны страны.

Государственный департамент США 1 июня 2015 года одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов ДРЛОиУ E-2D, 10 двигателей T56-A-427A, а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 1,7 млрд. долл.

Министерство обороны Японии заявило, что поставка новых E-2D расширит возможности Сил самообороны страны по контролю ситуации в Тихоокеанском регионе.

В настоящее время в боевом составе воздушных Сил самообороны Японии имеется 13 самолетов E-2C, которые были приобретены в начале 1980-ых гг. и состоят на вооружении, начиная с 1983 года.

В ноябре 2015 года ВМС США заключили с Northrop Grumman начальный контракт стоимостью 151,31 млн. долл. на производство самолетов ДРЛОиУ E-2D для Японии. Сборка самолетов началась в 2016 году. В настоящее время на завершающем этапе производства находятся два самолета.
17.11.2017
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