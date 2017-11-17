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Rheinmetall рассчитывает подписать контракт на разработку для ВС Румынии БТР Agilis

20.11.2017 ЦАМТО 51 0
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Boxer 8x8
Rheinmetall MAN Military Vehicles Boxer 8x8.
Источник: http://www.doppeladler.com/

ЦАМТО, 17 ноября. Немецкая компания Rheinmetall рассчитывает подписать соглашение с румынским правительством о разработке нового бронетранспортера с колесной формулой 8х8, который будет производиться в Морени (на юге Румынии) под названием Agilis.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на румынский сайт Hot News, Agilis будет включать румынские технологии, использующиеся при производстве местных прототипов БТР Saur, а также технологии немецких БТР Boxer с колесной формулой 8x8.

Как заявил Торстен Кутц, являющийся членом правления совместного предприятия, сформированного правительством Румынии и Rheinmetall, немецкая компания, как планируется, получит в течение трех лет 234 млн. евро на организацию производства 400 бронетранспортеров для Министерства обороны Румынии с крайним сроком начала поставки в 2020 году. Rheinmetall также предоставит Румынии право на техническое обслуживание техники до 2055 года.

Министерство обороны Румынии планирует подписать контракт на покупку бронетранспортеров после проведения этапа разработки. Около 90% компонентов для нового БТР Agilis будут выпускаться в Румынии, включая двигатель и трансмиссию. Новые БТР заменят румынские бронетранспортеры TAB, включая TAB-71 и TAB-77, которые являются вариантом советского БТР-70, производимого местной промышленностью.

Общее количество планируемой к приобретению техники не раскрывается, однако ресурс Armyrecognition.com напоминает, что Вооруженные силы Румынии намерены заменить около 1500 бронетранспортеров TAB в ближайшие годы.

Кроме БТР, немецкая компания на заводе в Морени планирует организовать производство военных грузовых автомобилей для международных заказчиков. Там же будут производиться 30-мм пушки, который будет устанавливаться на БТР Agilis.

Как уже сообщал ЦАМТО, премьер-министр Румынии Дачиан Чолош год назад объявил, что Министерство обороны страны планирует заключить контракт на поставку бронетранспортеров с немецкой компанией Rheinmetall Defence.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Румыния
Продукция
Boxer GTK
БТР-70
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год

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