Rheinmetall рассчитывает подписать контракт на разработку для ВС Румынии БТР Agilis



Rheinmetall MAN Military Vehicles Boxer 8x8.

Источник: http://www.doppeladler.com/ Rheinmetall MAN Military Vehicles Boxer 8x8.Источник: http://www.doppeladler.com/

ЦАМТО, 17 ноября. Немецкая компания Rheinmetall рассчитывает подписать соглашение с румынским правительством о разработке нового бронетранспортера с колесной формулой 8х8, который будет производиться в Морени (на юге Румынии) под названием Agilis.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на румынский сайт Hot News, Agilis будет включать румынские технологии, использующиеся при производстве местных прототипов БТР Saur, а также технологии немецких БТР Boxer с колесной формулой 8x8.

Как заявил Торстен Кутц, являющийся членом правления совместного предприятия, сформированного правительством Румынии и Rheinmetall, немецкая компания, как планируется, получит в течение трех лет 234 млн. евро на организацию производства 400 бронетранспортеров для Министерства обороны Румынии с крайним сроком начала поставки в 2020 году. Rheinmetall также предоставит Румынии право на техническое обслуживание техники до 2055 года.

Министерство обороны Румынии планирует подписать контракт на покупку бронетранспортеров после проведения этапа разработки. Около 90% компонентов для нового БТР Agilis будут выпускаться в Румынии, включая двигатель и трансмиссию. Новые БТР заменят румынские бронетранспортеры TAB, включая TAB-71 и TAB-77, которые являются вариантом советского БТР-70, производимого местной промышленностью.

Общее количество планируемой к приобретению техники не раскрывается, однако ресурс Armyrecognition.com напоминает, что Вооруженные силы Румынии намерены заменить около 1500 бронетранспортеров TAB в ближайшие годы.

Кроме БТР, немецкая компания на заводе в Морени планирует организовать производство военных грузовых автомобилей для международных заказчиков. Там же будут производиться 30-мм пушки, который будет устанавливаться на БТР Agilis.

Как уже сообщал ЦАМТО, премьер-министр Румынии Дачиан Чолош год назад объявил, что Министерство обороны страны планирует заключить контракт на поставку бронетранспортеров с немецкой компанией Rheinmetall Defence.