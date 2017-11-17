УВЗ поставил Минобороны партию модернизированных гаубиц и минометов
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Дивизионная самоходная гаубица 2С19М2 "Мста-С" калибра 152 мм.
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС
ЦАМТО, 17 ноября. В рамках выполнения гособоронзаказа АО "Уралтрансмаш" (входит в состав группы УВЗ) отгрузил партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 и минометов 2С4 "Тюльпан" для Минобороны.
В рамках ГОЗ был проведен средний ремонт машин с модернизацией. На миномете 2С4 "Тюльпан" установлены новые системы связи, позволяющие машине работать в единой системе тактического звена (ЕСУ ТЗ).
На самоходной гаубице 2С19М2 были улучшен ряд характеристик: прицельная скорострельность (до 10 выстр./мин.), точность наведения, введен режим огневого налета. Последнее позволяет одним орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разных зарядах. Благодаря этому было снижено время нахождения установки на огневой позиции.
Также были улучшены эксплуатационные характеристики. Место механика-водителя теперь оснащено автоматизированным рабочим комплексом, позволяющим оперативно получать информацию о состоянии двигателей и ходовой части. Характеристики обитаемости повысились за счет установки агрегата питания с кондиционерной приставкой и новых средств связи.
"СГ 2С19М2 – современная боевая машина, оборудована автоматизированной системой управления заряжанием, обеспечивающей контроль и управление процессами заряжания. Гаубица оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем самоходной артиллерии (АСУНО), другим сложным современным оборудованием. Изделие полностью укомплектовано возимым ЗИП и принято военным представительством", – сообщил начальник производственно-технического комплекса "Спецтехника" Владимир Подлесский.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
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17.11.2017
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