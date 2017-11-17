США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400



Флаги Турции и НАТО.

Источник: russia-insider.com Флаги Турции и НАТО.Источник: russia-insider.com

Осуществление Турцией заявленных планов приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400 лишит ее доступа к технологиям НАТО и, вероятно, повлечет за собой принятие в отношении Анкары и иных мер, ограничивающих ее возможности закупки и использования американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на заявление заместителя помощника министра ВВС США Хейди Грант сообщил в пятницу еженедельник Defense News.

По словам Грант, если последние сообщения о фактическом достижении договоренности между Москвой и Анкарой по поводу С-400 подтвердятся, это окажет серьезное воздействие на дальнейшее военное сотрудничество Турции с НАТО. Грант отметила, что до сих пор США не подвергали эту сделку серьезному анализу с позиций влиятельного члена североатлантического альянса.

"Мы намерены приступить к рассмотрению того, если они [турки] будут это реализовывать, как мы сможем обеспечивать взаимодействие [с Турцией] в будущем, - заявила представитель ВВС США в интервью еженедельнику. - Но уже сейчас я могу вам сказать, что наша стратегия не позволяет нам взаимодействовать с этой системой (С-400)".

Грант подчеркнула, что упомянутые намерения Турции существенно осложнят запланированную на 2018 год переброску в эту страну первых самолетов F-35. Американские эксперты, по данным Defense News, опасаются того, что попытки "совмещения" F-35 и С-400 поставят под угрозу безопасность истребителей пятого поколения, так как любые сведения об этих самолетах, переданные системам противоракетной обороны (ПРО), могут затем попасть в распоряжение России, что, как указал еженедельник, чревато катастрофическими последствиями.

"Это вызывает серьезную озабоченность не только у Соединенных Штатов, так как мы должны обеспечивать сохранность высоких технологий (используемых при создании F-35 - прим. ТАСС), но и у всех наших партнеров и союзников, уже приобретших F-35".

Анкаре предлагают "все хорошенько обдумать"

В начале текущей недели министр обороны США Джеймс Мэттис более сдержанно отреагировал на планы Турции в отношении С-400. В беседе с журналистами в понедельник он оставил за Анкарой право на самостоятельное принятие подобных решений, хотя и отметил неизбежность определенных последствий такого шага. "Это суверенное решение Турции, - сказал министр. - Понятно, что не будет оперативной совместимости в рамках НАТО". Мэттис предложил Анкаре все хорошенько обдумать, "прежде чем двигаться дальше".

12 сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и внесении задатка за них. 2 ноября генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил ТАСС, что сумма контракта с Турцией на поставку С-400 превышает $2 млрд. 11 ноября министр обороны Турции Нуреттин Джаникли официально заявил, что вопрос с приобретением российских С-400 решен. По словам замначальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, поставки систем начнутся в течение двух лет.

Турецкий политик и эксперт в области международных отношений, бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш считает, что данное решение стало реакцией властей Турции на отношение к ней других членов североатлантического альянса.

Неприемлемые для Турции условия

"Приняв решение приобрести у России системы С-400 "Триумф", Турция показала свою реакцию на отношение стран НАТО, - сказал он журналистам во время 10-го заседания Международного дискуссионного форума MEDays, прошедшего в марокканском городе Танжере. - Североатлантический альянс в самом начале, когда речь шла о перспективе продажи ракетных систем Турции, выдвинул ряд неприемлемых для Анкары условий, касающихся целей использования этих систем".

"Кроме того, цена за ракеты, которую запрашивали страны НАТО, была очень высокой. Наконец, НАТО отказалась передавать Турции технологии изготовления некоторых компонентов ракетных систем. В результате Турция приняла решение сделать жест в отношении стран НАТО, показав им, что она может обратиться к России в данном вопросе", - резюмировал Якыш.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.