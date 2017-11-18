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Первая встреча министров обороны исламской коалиции пройдет в конце ноября в Эр-Рияде

20.11.2017 ТАСС 69 0
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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Ожидается, что в совещании примут участие представители более 40 стран

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первое совещание министров обороны стран, входящих в исламскую антитеррористическую коалицию, состоится 26 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати.

По его информации, во встрече, как предполагается, примут участие главы оборонных ведомств 41 исламского государства - члена коалиции, а также представители дипломатических миссий стран, аккредитованных в Саудовской Аравии. Главные вопросы, внесенные в повестку дня, - "усиление сотрудничества и интеграции внутри союза, фактическое объединение усилий исламских стран в вооруженном противостоянии терроризму". Также указывается на необходимость координации и объединения этих усилий с другими международными союзами.

О создании исламской антитеррористической коалиции, во главе которой встала Саудовская Аравия, было официально объявлено в середине декабря 2015 года. В числе ее наиболее заметных участников, помимо монархий Персидского залива, такие, например, страны, как Турция, Пакистан, Малайзия, Египет. В мае этого года во время американо-исламского саммита, который проходил в Саудовской Аравии, государства, вошедшие в коалицию, заявили о готовности в случае необходимости предоставить воинский контингент в количестве 34 тыс. военнослужащих для борьбы с террористическими группировками в Сирии и Ираке.
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Египет
Ирак
Малайзия
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция

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