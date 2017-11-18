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Шесть российских Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ в районе Бу-Кемаля в Сирии

20.11.2017 ТАСС 42 0
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Бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России.
Источник: © Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщики уничтожили живую силу, технику и вооружение боевиков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли в субботу удар по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе сирийского города Бу-Кемаль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"18 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в районе города Бу-Кемаль (провинция Дэйр-эз-Зор - прим. ТАСС)", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что бомбардировщики уничтожили живую силу, технику и вооружение боевиков.

"Уничтожение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля, который осуществлялся с помощью специальных технических средств", - уточнили в Минобороны.

Прикрывали Ту-22М3 истребители Су-30СМ, базирующиеся на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. После выполнения задания российские самолеты вернулись на аэродромы.

Это не первый удар российских дальних бомбардировщиков по объектам ИГ в районе Бу-Кемаля за последние дни. Минобороны сообщало об аналогичных ударах 15 и 17 ноября.

 
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
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Су-30
Ту-22
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