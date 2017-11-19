СМИ узнали о планах США выделить Украине 47 млн долларов на оружие
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Противотанкокая ракетная система Javelin.
Источник: © Flickr / Marines
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет национальной безопасности США принял решение рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщил ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.
В Белом доме предлагают пойти на такой шаг с целью "сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов", утверждает телеканал.
Когда именно американскому лидеру представят финансовые рекомендации по поводу Украины, не уточняется. Для того чтобы предложение вступило в силу, нужно будет получить одобрение конгресса.
Официально в Совете национальной безопасности от комментариев воздержались.
Американский сенат вслед за палатой представителей в минувший четверг принял по упрощенной процедуре и направил на подпись главе государства оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий среди прочего выделение 4,6 миллиарда долларов на "сдерживание" России в Европе. Общий объем бюджета составляет 692 миллиарда долларов.
Документ, помимо прочего, предполагает выделение военной помощи Украине в размере 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.
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19.11.2017
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