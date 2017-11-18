США согласились поставить Польше системы ПВО/ПРО Patriot



Американский ракетный комплекс Patriot в Польше.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Американский ракетный комплекс Patriot в Польше.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Вопрос оплаты данных комплексов остается открытым

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация США приняла решение продать Польше системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot в конфигурации "3+" на общую сумму порядка $10,5 млрд. Вопрос оплаты поставок данных комплексов остается открытым. Об этом сообщило в пятницу профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского минобороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В соответствии с изложенными Пентагоном данными, Польше, в частности, предполагается передать четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, четыре пункта управления огнем, 16 пусковых установок и 208 ракет к означенному комплексу. Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Варшавой, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении 14 ноября. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

При этом американское военное ведомство признало, что "покупатель затребовал офсетные сделки". "В настоящее время офсетные соглашения не достигнуты, они будут выработаны на переговорах между покупателем и подрядчиками", - отметило минобороны США.

В свою очередь представитель Госдепартамента утверждал, что нынешние договоренности в случае их реализации "наделят Польшу большей гибкостью в плане проведения операций противовоздушной и противоракетной обороны вместе с США и другими союзниками по НАТО, также владеющими системами Patriot". Дипломат уточнил, что в настоящее время эти комплексы стоят на вооружении Германии, Греции, Испании и Нидерландов. "Мы горды работать чрезвычайно тесным образом с польскими союзниками в отражении общих вызовов - от Афганистана до Украины, и мы продолжим действовать таким образом", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, "Европа, способная сдерживать воздушные и ракетные угрозы и другие формы агрессии, продвигает мир и стабильность в пределах [сферы оперативной ответственности] НАТО и европейского континента".