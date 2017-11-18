Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Искандер-М", "Мста" и "Хризантема" будут современными как минимум до 2030 года - Минобороны

20.11.2017 Интерфакс-АВН 55 0
0
Понравилась новость?
 0
ПРК "Хризантема-С"
Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Имеющиеся на вооружении российских артиллеристов комплексы и системы за счет модернизации будут оставаться актуальными минимум до 2030 года, заявил начальник ракетных войск и артиллерии Минобороны России Михаил Матвеевский.

"Все образцы вооружений, которые у нас стоят сейчас в строю, это ракетный комплекс "Искандер-М", самоходная гаубица "Мста", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и другие средства, в том числе средства артиллерийской разведки типа комплекса "Зоопарк-1М" имеют модернизационный потенциал", - сказал М.Матвеевский в программе "Военный совет" на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что благодаря модернизации удается повышать боевой потенциал образцов вооружения, за счет чего повышается дальность стрельбы, эффективность поражения, дальность и точность разведки координат противника.

"Создавая перспективные образцы вооружения, мы не забываем и про существующие. Они еще долго будут современными, имеют возможность повышения своего боевого потенциала за счет использования новых технологий, способов промышленного производства и других подходов, которые в целом сделают из этого модернизированного образца современный на период как минимум до 2030 года", - сказал М.Матвеевский.
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Зоопарк
Искандер
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:43
  • 1
Новые фотографии опытного образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100
  • 20.11 01:32
  • 60
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 20.11 01:30
  • 1
Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч контрактников
  • 20.11 01:29
  • 70
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 01:18
  • 1
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 00:52
  • 29
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 20.11 00:26
  • 20
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.11 00:18
  • 6
Все российские минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году
  • 19.11 23:15
  • 11
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 19.11 22:52
  • 39
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 19.11 22:32
  • 41
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 19.11 22:16
  • 1124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.11 22:04
  • 23
В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"
  • 19.11 19:18
  • 91
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 19.11 17:42
  • 11
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
другие обсуждаемые темы