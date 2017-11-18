"Искандер-М", "Мста" и "Хризантема" будут современными как минимум до 2030 года - Минобороны
|
|
Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС
Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Имеющиеся на вооружении российских артиллеристов комплексы и системы за счет модернизации будут оставаться актуальными минимум до 2030 года, заявил начальник ракетных войск и артиллерии Минобороны России Михаил Матвеевский.
"Все образцы вооружений, которые у нас стоят сейчас в строю, это ракетный комплекс "Искандер-М", самоходная гаубица "Мста", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и другие средства, в том числе средства артиллерийской разведки типа комплекса "Зоопарк-1М" имеют модернизационный потенциал", - сказал М.Матвеевский в программе "Военный совет" на сайте радиостанции "Эхо Москвы".
Он отметил, что благодаря модернизации удается повышать боевой потенциал образцов вооружения, за счет чего повышается дальность стрельбы, эффективность поражения, дальность и точность разведки координат противника.
"Создавая перспективные образцы вооружения, мы не забываем и про существующие. Они еще долго будут современными, имеют возможность повышения своего боевого потенциала за счет использования новых технологий, способов промышленного производства и других подходов, которые в целом сделают из этого модернизированного образца современный на период как минимум до 2030 года", - сказал М.Матвеевский.
|
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.07.2017 Ракетчики и артиллеристы используют 200 единиц техники в ходе масштабного учения ВВО
21.11.2016 "Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
04.02.2016 Отчёт в режиме онлайн
02.02.2016 Ракетчики Урала поменяют "Точка-У" на "Искандер-М"
10.06.2015 На форуме «Армия-2015» Западный военный округ представит ОТРК «Искандер-М» в боевом положении
09.06.2015 Гости форума "Армия-2015" увидят модифицированный ракетный комплекс "Искандер-М"
14.05.2015 Ракетные соединения Сухопутных войск до конца года получат два бригадных комплекта ОТРК «Искандер-М»
20.04.2015 Поставки техники и вооружения Министерству обороны России в первом квартале 2015 года