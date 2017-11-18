"Искандер-М", "Мста" и "Хризантема" будут современными как минимум до 2030 года - Минобороны



Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Имеющиеся на вооружении российских артиллеристов комплексы и системы за счет модернизации будут оставаться актуальными минимум до 2030 года, заявил начальник ракетных войск и артиллерии Минобороны России Михаил Матвеевский.

"Все образцы вооружений, которые у нас стоят сейчас в строю, это ракетный комплекс "Искандер-М", самоходная гаубица "Мста", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и другие средства, в том числе средства артиллерийской разведки типа комплекса "Зоопарк-1М" имеют модернизационный потенциал", - сказал М.Матвеевский в программе "Военный совет" на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что благодаря модернизации удается повышать боевой потенциал образцов вооружения, за счет чего повышается дальность стрельбы, эффективность поражения, дальность и точность разведки координат противника.

"Создавая перспективные образцы вооружения, мы не забываем и про существующие. Они еще долго будут современными, имеют возможность повышения своего боевого потенциала за счет использования новых технологий, способов промышленного производства и других подходов, которые в целом сделают из этого модернизированного образца современный на период как минимум до 2030 года", - сказал М.Матвеевский.