"Вертолеты России" провели на Улан-Удэнском авиационном заводе конференцию по качеству и надежности авиационной техники
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Вертолёт Ми-8.
Источник: © РИА Новости / Нина Зотина
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) провел на Улан-Удэнском авиационном заводе научно-практическую конференцию по качеству и надежности авиационной техники. В мероприятии приняло участие более 25 представителей компаний-производителей покупных комплектующих изделий вертолета типа Ми-8.
На конференции присутствовали представители "МВЗ им. М.Л. Миля", "ОДК Климов", "Редуктор-ПМ", АО «Ульяновское КБ приборостроения» и других предприятий-поставщиков. Акцент в обсуждении был сделан на повышении качества комплектующих изделиях, в том числе на эффективности исследований по выявлению причин дефектов. Среди мер по повышению качества продукции назывались ужесточение договорных требований к поставщикам, увеличение количества аудитов и их качество, взаимодействие с органами сертификации, выставление штрафных санкций, поиск альтернативных поставщиков.
Участники договорились разработать единую методику оценки надежности и создать по согласованным техническим требованиям комплексные испытательные стенды, а также проработать вопрос повышения гарантийных ресурсов ПКИ.
"Задача конференций, которые холдинг ежегодно проводит на своих предприятиях, – обсуждение алгоритмов, которые позволят непрерывно повышать уровень качества и безопасности продукции. Мы должны совместно сформировать перечень системных причин, мешающих этому и разработать результативные мероприятия для достижения наших общих целей. Рынок требует, чтобы поставщик работал не только по стандартам, которые определены общегосударственными документами, но и по стандартам корпораций-заказчиков. Все должно быть направлено на то, чтобы выпускать продукцию максимально надежную, потому что из надежности вырастает качество", - отметил заместитель генерального директора по производству и инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.
Результатом прошедшей конференции стала выработка комплексных решений, направленных на совершенствование системы менеджмента качества как производителей комплектующих, так и финальных предприятий.
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18.11.2017
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