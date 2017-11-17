РФ существенно расширила военные связи по всему миру, заявили в Минобороны



Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. РФ за пять лет существенно расширила список стран, с которыми подписаны договоры о военном взаимодействии, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Совместно с МИДом эффективно проводится работа по организации сотрудничества в военной сфере на межгосударственном уровне. За отчетный период (пять лет) соглашения о военном сотрудничестве подписаны с 26 иностранными государствами",- заявил Мизинцев в ходе конференции.

По его словам, отдельным направлением выделена работа с ОДКБ. В настоящее время готовится к запуску система межгосударственного взаимодействия в рамках ОДКБ, которая сделает "весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности РФ и ее союзников".