Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Кандидат на пост замглавы Пентагона назвал Россию угрозой национальным интересам США

20.11.2017 ТАСС 52 0
0
Понравилась новость?
 0
Пентагон
Пентагон.
Источник: Военное обозрение

Джон Руд отметил, что Россия предпринимает агрессивные шаги и демонстрирует желание противостоять США и их союзникам, наращивая одновременно свой военный потенциал

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Россия представляет "угрозу национальным интересам" США. С таким утверждением выступил в четверг в Сенате Конгресса США выдвинутый на пост заместителя министра обороны по политическим вопросам Джон Руд.

"Россия предпринимает агрессивные шаги и демонстрирует желание противостоять США и их союзникам, наращивая одновременно свой военный потенциал", - сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил, посвященных утверждению его кандидатуры. Трансляция слушаний велась на сайте комитета. Среди членов комитета также были распространены письменные ответы Руда на заранее направленные ему сенаторами вопросы.

В частности, законодатели поинтересовались, в чем именно заключается российская угроза. "Это был выбор России - стать стратегическим противником США, - считает Руд. - Россия выразила желание прибегать к силе и запугиванию для достижения своих политических целей, а также к использованию асимметричных средств для того, чтобы оказывать воздействие на события, происходящие в других странах. Россия нарушает договоры с США, наращивает свой ядерный потенциал, использует тактику гибридной войны для дестабилизации обстановки в странах, которые, по мнению Москвы, входят в сферу ее влияния, осуществила вторжение и оккупацию суверенной территории Украины, вовлечена в кибератаки и информационные войны, поддерживает режимы в Сирии и Иране".

По мнению Руда, США должны быть "готовы противостоять правительству РФ, когда оно предпринимает действия, которые угрожают нашим жизненным стратегическим интересам и интересам наших союзников". "Нам нужно восстановить военный потенциал США, чтобы противодействовать агрессии со стороны России, - полагает он. - В то же время, хотя мы и должны проявлять решительность в противодействии провокациям со стороны России, нам следует также продолжать стремиться к сотрудничеству с Россией в сферах, где у нас есть совпадающие интересы".

Руд убежден, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор об открытом небе, который устанавливает режим выполнения наблюдательных полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

49-летний Руд в 2007-2009 годах исполнял обязанности заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Ранее он был старшим директором в Совете национальной безопасности при Белом доме (занимался проблемами борьбы с распространением оружия массового уничтожения), заместителем помощника министра обороны, работал на разных должностях в ЦРУ, анализируя, в частности, ракетные программы других государств.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Украина
Проекты
РСМД
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:43
  • 1
Новые фотографии опытного образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100
  • 20.11 01:32
  • 60
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 20.11 01:30
  • 1
Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч контрактников
  • 20.11 01:29
  • 70
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 01:18
  • 1
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 00:52
  • 29
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 20.11 00:26
  • 20
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.11 00:18
  • 6
Все российские минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году
  • 19.11 23:15
  • 11
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 19.11 22:52
  • 39
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 19.11 22:32
  • 41
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 19.11 22:16
  • 1124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.11 22:04
  • 23
В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"
  • 19.11 19:18
  • 91
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 19.11 17:42
  • 11
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
другие обсуждаемые темы