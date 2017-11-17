Кандидат на пост замглавы Пентагона назвал Россию угрозой национальным интересам США

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Источник: Военное обозрение Пентагон.Источник: Военное обозрение

Джон Руд отметил, что Россия предпринимает агрессивные шаги и демонстрирует желание противостоять США и их союзникам, наращивая одновременно свой военный потенциал

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Россия представляет "угрозу национальным интересам" США. С таким утверждением выступил в четверг в Сенате Конгресса США выдвинутый на пост заместителя министра обороны по политическим вопросам Джон Руд.

"Россия предпринимает агрессивные шаги и демонстрирует желание противостоять США и их союзникам, наращивая одновременно свой военный потенциал", - сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил, посвященных утверждению его кандидатуры. Трансляция слушаний велась на сайте комитета. Среди членов комитета также были распространены письменные ответы Руда на заранее направленные ему сенаторами вопросы.

В частности, законодатели поинтересовались, в чем именно заключается российская угроза. "Это был выбор России - стать стратегическим противником США, - считает Руд. - Россия выразила желание прибегать к силе и запугиванию для достижения своих политических целей, а также к использованию асимметричных средств для того, чтобы оказывать воздействие на события, происходящие в других странах. Россия нарушает договоры с США, наращивает свой ядерный потенциал, использует тактику гибридной войны для дестабилизации обстановки в странах, которые, по мнению Москвы, входят в сферу ее влияния, осуществила вторжение и оккупацию суверенной территории Украины, вовлечена в кибератаки и информационные войны, поддерживает режимы в Сирии и Иране".

По мнению Руда, США должны быть "готовы противостоять правительству РФ, когда оно предпринимает действия, которые угрожают нашим жизненным стратегическим интересам и интересам наших союзников". "Нам нужно восстановить военный потенциал США, чтобы противодействовать агрессии со стороны России, - полагает он. - В то же время, хотя мы и должны проявлять решительность в противодействии провокациям со стороны России, нам следует также продолжать стремиться к сотрудничеству с Россией в сферах, где у нас есть совпадающие интересы".

Руд убежден, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор об открытом небе, который устанавливает режим выполнения наблюдательных полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

49-летний Руд в 2007-2009 годах исполнял обязанности заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Ранее он был старшим директором в Совете национальной безопасности при Белом доме (занимался проблемами борьбы с распространением оружия массового уничтожения), заместителем помощника министра обороны, работал на разных должностях в ЦРУ, анализируя, в частности, ракетные программы других государств.