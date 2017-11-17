СМИ: Пентагон случайно ретвитнул сообщение с призывом к отставке Трампа
|
|
Президент США Дональд Трамп.
Источник: © AP Photo/Manuel Balce Ceneta
По словам официального представителя ведомства, человек, ответственный за ошибку, заметив ее, сразу же удалил пост
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США разместило в четверг по ошибке на своей официальной странице в Twitter сообщение, содержащее призыв к отставке президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.
По его данным, в четверг Пентагон ретвитнул запись пользователя ProudResister, в которой он призвал уйти в отставку Трампа и сенатора от штата Миннесота Эла Франкена, а также выйти из гонки за место в Сенате США кандидата от штата Алабама Роя Мура.
По словам официального представителя Пентагона Даны Уайт, человек, ответственный за ошибку, заметив ее, сразу же удалил пост. "Авторизованный оператор официального аккаунта Пентагона в Twiter по ошибке ретвитнул контент, который не был бы одобрен министерством обороны. Оператор заметил ошибку и немедленно удалил ее", - говорится в сообщении Уайт, размещенном на ее странице в Twitter.
|
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.11.2017 Пентагон хочет закрыть ненужные базы
20.11.2017 "Мы передаем США опыт борьбы с россиянами"
20.11.2017 СМИ узнали о планах США выделить Украине 47 млн долларов на оружие
20.11.2017 WSJ: США намерены укрепить систему ПРО Саудовской Аравии
20.11.2017 NYT: США планируют защищаться от ракет КНДР с помощью кибероружия
20.11.2017 Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin
20.11.2017 Путин не заинтересован помогать Америке
20.11.2017 Глава Пентагона назвал условия для начала переговоров США с КНДР