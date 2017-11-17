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СМИ: Пентагон случайно ретвитнул сообщение с призывом к отставке Трампа

20.11.2017 ТАСС 44 0
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник: © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

По словам официального представителя ведомства, человек, ответственный за ошибку, заметив ее, сразу же удалил пост

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США разместило в четверг по ошибке на своей официальной странице в Twitter сообщение, содержащее призыв к отставке президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, в четверг Пентагон ретвитнул запись пользователя ProudResister, в которой он призвал уйти в отставку Трампа и сенатора от штата Миннесота Эла Франкена, а также выйти из гонки за место в Сенате США кандидата от штата Алабама Роя Мура.

По словам официального представителя Пентагона Даны Уайт, человек, ответственный за ошибку, заметив ее, сразу же удалил пост. "Авторизованный оператор официального аккаунта Пентагона в Twiter по ошибке ретвитнул контент, который не был бы одобрен министерством обороны. Оператор заметил ошибку и немедленно удалил ее", - говорится в сообщении Уайт, размещенном на ее странице в Twitter.

 
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд

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