СМИ: Пентагон случайно ретвитнул сообщение с призывом к отставке Трампа



Президент США Дональд Трамп.

Источник: © AP Photo/Manuel Balce Ceneta Президент США Дональд Трамп.Источник: © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

По словам официального представителя ведомства, человек, ответственный за ошибку, заметив ее, сразу же удалил пост

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США разместило в четверг по ошибке на своей официальной странице в Twitter сообщение, содержащее призыв к отставке президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, в четверг Пентагон ретвитнул запись пользователя ProudResister, в которой он призвал уйти в отставку Трампа и сенатора от штата Миннесота Эла Франкена, а также выйти из гонки за место в Сенате США кандидата от штата Алабама Роя Мура.

По словам официального представителя Пентагона Даны Уайт, человек, ответственный за ошибку, заметив ее, сразу же удалил пост. "Авторизованный оператор официального аккаунта Пентагона в Twiter по ошибке ретвитнул контент, который не был бы одобрен министерством обороны. Оператор заметил ошибку и немедленно удалил ее", - говорится в сообщении Уайт, размещенном на ее странице в Twitter.