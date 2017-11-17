В Пентагоне назвали число американских военных в Сирии



Военнослужащие ВС США.

Источник: AFP 2016/ Seyllou Военнослужащие ВС США.Источник: AFP 2016/ Seyllou

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Число американских военных в Сирии превысило 500, заявил журналистам директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"В Афганистане у нас примерно 14 тысяч, в Сирии ведут операции примерно 503 (военнослужащих), в Ираке - примерно 5262", - сказал генерал на брифинге в Пентагоне.

Ранее Пентагон сообщал, что в Сирии несколько сотен американских военных, которые занимаются тренировками местных сил, поддерживаемых США, но непосредственно в боевых действиях против террористов не участвуют.

Американские военнослужащие находятся в Сирии без разрешения властей САР.

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