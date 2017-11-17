В Пентагоне назвали число американских военных в Сирии
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Военнослужащие ВС США.
Источник: AFP 2016/ Seyllou
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Число американских военных в Сирии превысило 500, заявил журналистам директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
"В Афганистане у нас примерно 14 тысяч, в Сирии ведут операции примерно 503 (военнослужащих), в Ираке - примерно 5262", - сказал генерал на брифинге в Пентагоне.
Ранее Пентагон сообщал, что в Сирии несколько сотен американских военных, которые занимаются тренировками местных сил, поддерживаемых США, но непосредственно в боевых действиях против террористов не участвуют.
Американские военнослужащие находятся в Сирии без разрешения властей САР.
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17.11.2017
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