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Глава Пентагона назвал условия для начала переговоров США с КНДР

20.11.2017 РИА Новости 49 0
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017
Глава Пентагона Джеймс Мэттис проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017.
Источник: © AFP 2017 / John Thys

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что возможность для переговоров США с Северной Кореей появится, когда Пхеньян остановит испытания и развитие ядерной и ракетной программ. Его слова передает агентство Рейтер.

В среду президент США Дональд Трамп выступил в парламенте Южной Кореи с программной речью, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. Он призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна, а Россию и Китай - сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Трамп повторил, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием.

Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что Москва выступает за переговоры и убеждена, что взаимный обмен угрозами и оскорблениями ни к чему хорошему не приведет.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США - воздержаться от проведения учений в регионе, чтобы стабилизировать ситуацию на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось из-за военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, опасается нападения со стороны США и наращивает ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.
17.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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