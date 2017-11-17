СМИ раскрыли имя информатора ФБР по "урановой сделке" между Россией и США
|
|
Штаб-квартира ФБР (здание Э. Гувера). Вашингтон, США. Архивное фото.
Источник: © Flickr / David Shane
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Агентство Рейтер в четверг раскрыло фамилию предполагаемого информатора ФБР по расследованию "урановой сделки" РФ и США: это экс-лоббист компании Tenex Уильям Кэмпбелл.
Ранее минюст США разрешил информатору ФБР выступить перед членами конгресса по рассмотрению дела, в котором упоминаются "Фонд Клинтон", "Росатом", компания Uranium One и российская Tenex (международная торговая марка входящей в "Росатом" компании "Техснабэкспорт"), но имя этого человека держалось в секрете.
"Уильям Кэмпбелл, лоббист, подтвердил Рейтеру, что он является информатором, который будет давать показания и предоставлять документы в конгресс по одобрению в 2010 году администрацией (Барака) Обамы продажи Uranium One… российскому Росатому", - сообщило агентство.
По данным Рейтер, во время заключения данной сделки Кэмпбелл якобы был конфиденциальным источником ФБР в расследовании дела о предполагаемых нарушениях. Адвокат Кэмпбелла Виктория Таенсинг не уточнила, какие именно детали он намерен раскрыть конгрессу о данной сделке.
Республиканцы в конгрессе ранее обещали изучить сообщения в СМИ о том, что при заключении сделки были допущены предполагаемые нарушения, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.
Ранее Хилари Клинтон обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.
Uranium One объединяет зарубежные уранодобывающие активы "Росатома".
|
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.12.2016 На урановых дрожжах
21.07.2016 "Росатом" пристроил "ТВС-Квадрат" в США
04.04.2016 "Росатом" присматривается к валюте
06.11.2014 ФБР взяло урановый след
13.10.2014 Денис Мантуров: Росатом может со временем открыть представительство в ОАЭ
06.08.2014 "Техснабэкспорт" выполнил все гарантии перед КНР по заводу по обогащению урана
19.12.2013 Правила игры в "атомное домино" исследует редактор отдела бизнеса Владимир Дзагуто
01.08.2013 Сланцевая революция добралась до АЭС