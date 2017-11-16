Пентагон признал, что США теряют военное преимущество



Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото.

Источник: CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото.Источник: CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США теряют свое военное преимущество перед конкурентами, в частности над Россией и Китаем, заявил глава Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд.

Фрагменты его выступления в Университете Тафта в штате Массачусетс распространил Пентагон.

Данфорд подчеркнул, что Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий и разработали свои возможности и стратегии таким образом, чтобы свести к минимуму преимущество США.

"Если взять в качестве примера военно-морской альянс в Европе, Россия понимает, что трансатлантические связи чрезвычайно важны для нас с точки зрения выполнения обязательств в рамках НАТО", - сказал он.

По его словам, за последние 10-15 лет превосходство США стало более размытым - оно уже не такое существенное, как раньше.