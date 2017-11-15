7-й флот США: Мама, позвони в Пентагон, у нас все сломалось



Эсминец США «Фицджеральд» после столкновения с контейнеровозом ACX Crystal.

Источник: AP/TASS Эсминец США «Фицджеральд» после столкновения с контейнеровозом ACX Crystal.Источник: AP/TASS

«Тупой и еще тупее» на американском эсминце «Фицджеральд»

В начале ноября 2017 года состоялась пресс-конференции группы адмиралов американских флотов во главе с главнокомандующим объединенных Военно-Морских сил США Джоном Ричардсоном. Речь шла о результатах расследований двух трагических столкновений с участием боевых кораблей «Фицджеральд» (DDG 62) и «Джон С. Маккейн» (DDG 56), которые случились летом этого года. Тогда, напомним, погибли 17 матросов, а расходы на ремонт превысили 500 миллионов долларов. Сразу после аварий были уволены 10 высших чинов 7-го флота, а также все офицеры обоих эсминцев.

Из отчета по результатам расследования видно, что неприятные для американцев инциденты связаны, прежде всего, с человеческим фактором, хотя имеют место и технические моменты. В целом, обе катастрофы больно бьют по имиджу Соединенных Штатов. В частности, СМИ Китая уже назвали 7-й флот США «бумажным тигром». Эта оценка крайне болезненно была воспринята в Пентагоне, поскольку снижает китайский порог страха перед «великой Америкой».

Когда 21 июня 2017 года эсминец США «Фицджеральд» столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под филиппинским флагом, у него вышло из строя все электронное оборудование, в том числе навигационное и радиоэлектронное. И, к удивлению китайцев, на борту американского корабля не нашлось ни одного специалиста, который мог бы реанимировать аппаратуру и перезагрузить программное обеспечение. «SOS» передали по мобильному телефону, что вызвало много ироничных шуток у жителей КНР.

«Представляю фильм ужаса на „Фицджеральде“, если бы мобильная связь тоже заглохла».

«Мама, позвони в Пентагон, скажи, что у нас всё сломалось».

Ху Бо, профессор НИИ океанской стратегии Пекинского университета, заявил, что американские матросы и офицеры 7-го флота, самого крупного из американских соединений, сегодня напоминают «загнанных и ничего не понимающих лошадей». Люди измучены бесконечными учениями, миротворческими операциями и специальными миссиями. Вашингтонские начальники в ответ на повышение геополитической напряженности вокруг ядерной проблемы КНДР и кризиса в Южно-Китайском море, отдают слишком много суетливых приказов. Адмиралы и политики надеются напугать всех, в том числе китайцев и русских, 59-ю кораблями ВМС США, которые бесперебойно курсируют по территории площадью 124 миллиона квадратных километров.

Бывший капитан эскадренного миноносца «Балкли» (DDG 84), а ныне эксперт Гудзонского института по военно-морским кораблям Брайан МакГрат, комментируя выводы и предложения комиссии по расследованию, отмечает, что административная попытка поднять боеготовность в условиях растущих оперативных обязательств не спасет флот от повторения ошибок. По факту, это означает, что эксплуатация американской военной силы доведена до предела возможностей. И это в мирное-то время.

Анализ катастроф с кораблями «Фицджеральд» и «Джон С. Маккейн», расписанный по секундам, показывает, что вахтенные офицеры и рулевые вели себя как люди с выключенными мыслительными процессами. Впрочем, утверждать, что виновникам катастрофы оказались полностью невменяемые люди, тоже не стоит.

В отчете о столкновении «Фицджеральда» говорится, что человек, ответственный за безопасное судоходство — офицер в звании младшего лейтенанта, во-первых, не решился разбудить капитана, как того требовали обстоятельства, и, во-вторых, не знал элементарных правил морского вождения. Вместо того чтобы замедлить ход и повернуть направо, офицер пошел на таран, будучи уверенный, что гигантский контейнеровоз увернется за короткое время. Такая же картина повторилась на корабле «Джон С. Маккейн». Действия обоих рулевых попали под особый контроль, так как по факту их можно классифицировать, как диверсию с целью нанести максимальный ущерб.

Выяснилось еще и вот что. Оказывается, на эсминцах регулярно пропадает связь между мостиком и «информационным центром боевых действий», который обязан контролировать работу вахтовых офицеров и в случае ошибок взять на себя управление. Более того, в отчете подняты вопросы о конфигурации оборудования, особенно радаров, и об уровне полезности и избыточности информации. Офицеры и рулевые перегружены совершенно ненужными данными, но в критических ситуациях не могут сконцентрироваться на главном. В этом плане мостовое оборудование, дисплеи, поисковые системы, системы автоматической идентификации «Фицджеральд» и «Джон С. Маккейн» имеют худшие показатели, чем даже аппаратура коммерческих судов среднего уровня. Это тоже — из отчета американских адмиралов.

В целом, трагедия «Фицджеральда» вошла в список катастроф Военно-Морских сил Америки как самая глупая история, характеризующая невероятно низким уровнем профессиональной компетенции. Такое впечатление, что действие фильма «Тупой и еще тупее» происходило именно на этом эсминце.

В столкновении «Джона С. Маккейна» отмечено не меньше странностей. За час до катастрофы капитан заметил, что матрос (это был не офицер, как требовалось по уставу) валился с ног от усталости и простуды. Но вместо того, чтобы заменить человека с плохим самочувствием, к нему приставили другого матроса, которому приказали не давать уснуть рулевому и одновременно следить за двигателями. Позднее выяснилось, что оба матроса не имели требуемых профессиональных навыков, хотя по документам оба были аттестованы. И здесь комиссия зафиксировала незнание правил морского судоходства, а также чувство превосходства по отношению к другому судну.

Выводы комиссии составляют 170 страниц текста. Главный из них заключается в следующем: флот США перегружен миссиями в ущерб обучению и отдыху. Однако руководство не намерено снижать нагрузку, зато усилит удаленный мониторинг над командами. Между тем, Брайан МакГрат пишет, что офицеры в личных разговорах жалуются на беспрецедентно низкий уровень знаний матросов. На флот берут всех подряд, приписывая им несуществующие профессиональные навыки. Связано это с общим падением грамотности американской молодежи.

Александр Ситников