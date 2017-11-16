Роскосмос: новые санкции США не затронули совместные проекты РФ с NASA и ЕКА по Луне



Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Игорь Комаров подчеркнул, что у ведущих космических держав нет сомнений в том, что совместные программы по Луне необходимо реализовывать вместе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новые санкции США не влияют на совместные проекты Роскосмоса, Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА), в частности, по Луне.

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Ни на одних переговорах, обсуждениях не затрагивались возможности введения санкций [по проектам в космической сфере], потому что, действительно, это опыт уникальный, и это совместная работа, которая при выпадении одной из стран, тем более ведущих космических держав, вряд ли реализуема. И сейчас, когда мы обсуждаем совместные программы по Луне и с NASA, и с Европейским [космическим] агентством, мы обсуждаем наше совместное участие. У нас нет сомнений, что эти программы нужно реализовывать вместе", - сказал он.

Комаров отметил, что в РФ успешно реализуются компенсирующие мероприятия "по импортозамещению, по ликвидации последствий санкций".