Роскосмос: новые санкции США не затронули совместные проекты РФ с NASA и ЕКА по Луне
|
|
Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Игорь Комаров подчеркнул, что у ведущих космических держав нет сомнений в том, что совместные программы по Луне необходимо реализовывать вместе
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новые санкции США не влияют на совместные проекты Роскосмоса, Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА), в частности, по Луне.
Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава госкорпорации Игорь Комаров.
"Ни на одних переговорах, обсуждениях не затрагивались возможности введения санкций [по проектам в космической сфере], потому что, действительно, это опыт уникальный, и это совместная работа, которая при выпадении одной из стран, тем более ведущих космических держав, вряд ли реализуема. И сейчас, когда мы обсуждаем совместные программы по Луне и с NASA, и с Европейским [космическим] агентством, мы обсуждаем наше совместное участие. У нас нет сомнений, что эти программы нужно реализовывать вместе", - сказал он.
Комаров отметил, что в РФ успешно реализуются компенсирующие мероприятия "по импортозамещению, по ликвидации последствий санкций".
|
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.10.2017 На Луну – всем миром
28.09.2017 С протянутой рукой
28.09.2017 Россия примет участие в проекте по созданию международной окололунной станции
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
13.04.2017 НТВ. Игорь Комаров. Эксклюзивное интервью
12.04.2017 Дублер – это звучит долго
11.04.2017 Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
27.02.2017 Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования