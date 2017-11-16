Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Роскосмос: новые санкции США не затронули совместные проекты РФ с NASA и ЕКА по Луне

17.11.2017 ТАСС 123 0
0
Понравилась новость?
 0
Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров
Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Игорь Комаров подчеркнул, что у ведущих космических держав нет сомнений в том, что совместные программы по Луне необходимо реализовывать вместе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новые санкции США не влияют на совместные проекты Роскосмоса, Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА), в частности, по Луне.

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Ни на одних переговорах, обсуждениях не затрагивались возможности введения санкций [по проектам в космической сфере], потому что, действительно, это опыт уникальный, и это совместная работа, которая при выпадении одной из стран, тем более ведущих космических держав, вряд ли реализуема. И сейчас, когда мы обсуждаем совместные программы по Луне и с NASA, и с Европейским [космическим] агентством, мы обсуждаем наше совместное участие. У нас нет сомнений, что эти программы нужно реализовывать вместе", - сказал он.

Комаров отметил, что в РФ успешно реализуются компенсирующие мероприятия "по импортозамещению, по ликвидации последствий санкций".
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
Луна

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.11 07:19
  • 1
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 17.11 06:53
  • 1
Глава Рады призвал США предоставить Украине летальное оружие
  • 17.11 06:38
  • 3
Источник: ПАК ДА будет дешевле Ту-160, но сможет заменить все самолеты Дальней авиации
  • 17.11 05:29
  • 7
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 17.11 05:25
  • 63
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 17.11 05:17
  • 49
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 17.11 04:14
  • 3
"Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"
  • 17.11 02:07
  • 2
Турция презентовала новейший ударный беспилотник
  • 17.11 01:44
  • 15
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 17.11 01:34
  • 1
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
  • 17.11 01:32
  • 1
США отложили запуск своего первого метеорологического спутника нового поколения
  • 17.11 01:15
  • 2
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 17.11 01:11
  • 1
ОКБ Ильюшина: самолет Ил-114 можно будет адаптировать под любые задачи
  • 17.11 00:56
  • 1
Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета Пентагона в размере почти $700 млрд
  • 17.11 00:44
  • 1
БДК "Иван Грен" завершает заводские ходовые испытания
другие обсуждаемые темы