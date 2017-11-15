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Минобороны и Курчатовский институт будут вместе разрабатывать перспективное вооружение

17.11.2017 ТАСС 153 0
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Курчатовский институт
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Источник: МИА МИР

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что результат такого сотрудничества будет виден уже "в обозримой перспективе"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание перспективного вооружения и военной техники.

Как следует из текста соглашения, целью сотрудничества является совместное использование потенциалов научных организаций, подведомственных Минобороны России и НИЦ "Курчатовский институт", а также совершенствование координации деятельности при планировании и выполнении научных исследований в сфере обеспечения обороны страны в интересах формирования опережающего научно-технического задела для создания перспективного вооружения и военной техники.

"Министерством обороны и российскими научно-исследовательскими организациями накоплен большой опыт совместной работы в области обороны. Одной из таких организаций является Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В центре создан значительный, я бы сказал, важный и существенный задел во многих направлениях, касающихся армии, обороны страны и всех аспектов ее деятельности", - сказал Шойгу на церемонии подписания, отметив, что это касается и медицины, и строительства, и вопросов безопасности.

"В некоторых аспектах безопасности Курчатовский центр является, пожалуй, ключевой организацией. Во всяком случае для нашего флота. И здесь мы не можем недооценивать то, что делается сегодня Курчатовским центром совместно с ВМФ и другими нашими структурами. Думаю, что сегодняшнее подписание является достаточно важным шагом в структуризации и оформлении нашего сотрудничества", - подчеркнул министр.

По его словам, уже существующие проекты реализуются успешно. "Я думаю, что обозримой перспективе, будет получен результат", - выразил мнение глава Минобороны.

В свою очередь президент Курчатовского института заверил министра обороны, что сегодня центр готов обеспечить безопасность страны на качественно новом уровне.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Курчатовский институт
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