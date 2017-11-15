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"Рособоронэкспорт" отчитался о выполнении плана по продаже оружия за рубеж

17.11.2017 РИА Новости 158 0
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Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. План по экспорту российского оружия, утвержденный на 2017 год, выполняется по графику, заявил в среду глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в эфире телеканала "Россия 24".

"Пока что никаких предпосылок, чтобы мы не выполнили обязательства перед своими партнерами, мы их не видим. Планы не корректируются, план, который был утвержден на 2017 год, мы идем по графику, мы его будем выполнять и дальше готовы работать по наполнению нашего портфеля заказов", - сказал Михеев.

По его словам, у "Рособоронэкспорта" "есть обязательства перед 52 странами". Михеев отметил, что план по экспорту оружия, установленный президентом, исполняется, "Рособоронэкспорт" рассчитывает выполнить свои обязательства.

Как сообщал президент России Владимир Путин, экспорт оружия по итогам года должен составить 15,3 миллиарда долларов, портфель превышает 45 миллиардов.
15.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Путин Владимир

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