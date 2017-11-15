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БДК "Иван Грен" завершает заводские ходовые испытания

16.11.2017 ЦАМТО 401 0
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Большой десантный корабль "Иван Грен"
Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

ЦАМТО, 15 ноября. На БДК "Иван Грен" завершаются проверки по программе заводских ходовых испытаний. Последними были выполнены проверки комплекса связи и информационной системы управления корабля. До этого была проверена работа артиллерийского комплекса, маневренных элементов, систем трансляции и др.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, хорошо зарекомендовавших себя за десятилетия службы на флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.

На вооружении больших десантных кораблей проекта 11711 будут состоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Также для поражения береговых целей и поддержки десанта БДК будут оснащены двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" с дальностью действия около 20 км. На палубе БДК предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Корабли проекта 11711 будут способны принять на борт до 13 ед. тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Град РСЗО
Ка-27
Ка-29
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1171 Тапир
11711
ИТ

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