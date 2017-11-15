Шесть Ту-22М3 ВКС России нанесли удар по террористам ИГ в районе Бу-Кемаля



Удар Ту-22М3 по террористам ИГ.

Источник: © Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Удар Ту-22М3 по террористам ИГ.Источник: © Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

По данным Минобороны России, были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиационный удар по террористам ИГ (запрещенная в РФ группировка) в районе сирийского города Бу-Кемаль, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по террористам ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в районе города Бу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов", - сказали в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей.

В ведомстве также уточнили, что прикрытие бомбардировщиков над территорией Сирии осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

"После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - добавили в Минобороны РФ.