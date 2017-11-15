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Москва и Абу-Даби реализуют программу создания фронтового многофункционального самолета пятого поколения - ФСВТС РФ

16.11.2017 Интерфакс-АВН 403 0
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Истребитель МиГ-35 в
Истребитель МиГ-35 в ангаре ЛИЦ им. А.В. Федотова.
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Дубай (ОАЭ). 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и ОАЭ продолжают реализацию соглашения по созданию легкого истребителя пятого поколения, предстоит большой объем работ, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Объем работ, предусмотренный данным документом, достаточно велик, поэтому говорить о каких-либо конкретных мероприятиях в настоящее время преждевременно", - сказал официальный представитель ФСВТС.

Он напомнил, что соглашение по тематике легкого фронтового многофункционального самолета пятого поколения было подписано в феврале 2017 года.

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Объединенные Арабские Эмираты согласовывают технические параметры разрабатываемого совместно истребителя пятого поколения.

"У нас идут консультации. Совместно с корпорацией "МиГ" отрабатываем техзадание по прототипу, по облику. Это такой долгосрочный проект", - сказал А.Михеев на авиасалоне во французском Ле Бурже.

Ранее о том, что Россия и ОАЭ будут совместно заниматься разработкой самолета 5-го поколения, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, истребитель может быть создан на базе МиГ-29, работы займут около 7-8 лет, производство предполагается развернуть в ОАЭ.

Улучшенная версия истребителя пятого поколения, разрабатываемого совместно с ОАЭ, будет предложена и российским ВКС, сообщил в марте генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко. "Мы уже находимся в стадии разработки этого самолета, и я думаю, что в ближайшие годы представим этот самолет общественности", - сказал И.Тарасенко.
15.11.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
ОАЭ
Россия
Франция
Продукция
МиГ-29
Компании
МиГ РСК
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения

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