Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России

16.11.2017 Интерфакс-АВН 373 1
0
Понравилась новость?
 +2
Самолеты Як-130
Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской области.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

Дубай (ОАЭ). 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия планирует приступить к реализации контрактов с Сирией на военные самолеты при наступлении благоприятных для этого условий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В настоящее время закупка дорогостоящей техники не входит в число первоочередных потребностей сирийской стороны, в связи с чем реализацию данных контрактов планируется начать, как только для этого сложатся благоприятные условия", - заявил официальный представитель ФСВТС, отвечая на вопрос о судьбе контрактов на истребители МиГ-29 и учебно-боевые Як-130.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), Россия в 2011 году осуществляла поставки в Дамаск систем ПВО "Бук-М2" и береговых ракетных комплексов "Бастион-П". Кроме того, были подписаны контракты на экспорт в Сирию 36 учебно-боевых самолетов Як-130 стоимостью $550 млн и 25 истребителей МиГ-29. Ранее в Сирию была поставлена партия зенитных ракетных комплексов "Стрелец", 36 комплексов ЗРПК "Панцирь-С1", другое вооружение.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бастион
Бук-М2
МиГ-29
Стрелец
Як-130
Компании
СИПРИ
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3190
№1
16.11.2017 13:18
нужна чёткая программа самолёты и прочее оружие в обмен на нефть и газ.
Генеральная лицензия для российских компаний на 20-30 лет по разработке нефтегазовых месторождений в Сирии.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.11 14:05
  • 1
Россия поставила ОТРК "Искандер-Э" в одну из стран Северной Африки
  • 16.11 14:02
  • 3
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 16.11 14:00
  • 4
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
  • 16.11 13:18
  • 1
Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России
  • 16.11 12:51
  • 56
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 16.11 12:47
  • 4
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 16.11 12:12
  • 13
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 16.11 11:15
  • 1
Аналитики США признали лидерство российских военных в трех областях
  • 16.11 11:08
  • 5619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.11 10:15
  • 231
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 16.11 10:15
  • 15
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 16.11 09:49
  • 20
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 16.11 09:29
  • 63
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 16.11 09:16
  • 1
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
  • 16.11 08:19
  • 1
Главный генетик Минздрава: генетическое оружие создать в принципе невозможно
другие обсуждаемые темы