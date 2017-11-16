Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России
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Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской области.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
Дубай (ОАЭ). 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия планирует приступить к реализации контрактов с Сирией на военные самолеты при наступлении благоприятных для этого условий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
"В настоящее время закупка дорогостоящей техники не входит в число первоочередных потребностей сирийской стороны, в связи с чем реализацию данных контрактов планируется начать, как только для этого сложатся благоприятные условия", - заявил официальный представитель ФСВТС, отвечая на вопрос о судьбе контрактов на истребители МиГ-29 и учебно-боевые Як-130.
По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), Россия в 2011 году осуществляла поставки в Дамаск систем ПВО "Бук-М2" и береговых ракетных комплексов "Бастион-П". Кроме того, были подписаны контракты на экспорт в Сирию 36 учебно-боевых самолетов Як-130 стоимостью $550 млн и 25 истребителей МиГ-29. Ранее в Сирию была поставлена партия зенитных ракетных комплексов "Стрелец", 36 комплексов ЗРПК "Панцирь-С1", другое вооружение.
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15.11.2017
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