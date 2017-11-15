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Портфель заказов "Рособоронэкспорта" от стран Ближнего Востока и Северной Африки составляет 8 млрд долларов - глава "Рособоронэкспорта" Михеев

16.11.2017 Интерфакс-АВН 355 0
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Танк Т-90С
Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: zyalt.livejournal.com

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" подписал ряд контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) со странами региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил в среду глава спецэкспортера Александр Михеев.

"Портфель заказов со странами этого региона составляет около 8 млрд долларов, а это около 20% от объема экспортных контрактов, которые мы имеем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Нашей техникой интересуется Бахрейн, всем известно о визите в Россию короля Саудовской Аравии - мы рассчитываем реализовать наши договоренности, ОАЭ отрабатывают программу закупок техники для Сухопутных войск - стрелкового оружия, противотанковых комплексов", - сообщил он.

"Страны Северной Африки - Марокко, Тунис, работаем с нашими египетскими партнерами по реализации ранее достигнутых договоренностей", - сказал А.Михеев. По его словам, программы сотрудничества рассчитаны на несколько лет, в них участвуют "практически все наши холдинги и корпорации".
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Бахрейн
Египет
Марокко
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Тунис
Компании
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Персоны
Михеев Александр

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