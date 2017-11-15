РФ исполнит все свои экспортные заказы, несмотря на санкции - глава "Рособоронэкспорта"



Дмитрий Рогозин. Источник: pravdaurfo.ru. Дмитрий Рогозин. Источник: pravdaurfo.ru.

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Введение новых санкций не повлияет на план поставок российских вооружений и военной техники, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Хотел бы отметить, что пока предпосылок, чтобы мы не выполнили обязательства перед своими партнерами, мы не видим", - сказал А.Михеев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Планы не корректируются, план, который был утвержден на 2017 год, мы идем по графику, мы его будем выполнять и дальше готовы работать по наполнению нашего портфеля заказов", - добавил он.

Многие ведущие предприятия российского оборонно-промышленного находятся под западными санкциями.

Осенью госдепартамент США опубликовал список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и ряд его холдингов, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. Также в списке фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ.

США стремятся вытеснить Россию с рынка вооружений, к этой ситуации нужно приспособиться, заявил 13 ноября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Россия делает все необходимое, чтобы минимизировать влияние санкций США, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил 14 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "Продумываем все сценарные моменты. Мы внимательно изучаем все документы, которые выходят у супостатов, направленные против нас. Мы работаем вместе с нашими юристами. Мы никогда не действуем в лоб", - сказал Д.Рогозгин в интервью телеканалу "Россия 24".