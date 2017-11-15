Минобороны РФ и "Курчатовский институт" договорились сотрудничать в интересах создания перспективного вооружения
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Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Источник: МИА МИР
Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание перспективного вооружения и военной техники.
"Министерством обороны и российскими научно-исследовательскими организациями накоплен большой опыт совместной работы в области обороны. Одной из таких организаций является Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт". В Центре создан значительный, я бы сказал, важный и существенный задел во многих направлениях, касающихся армии, обороны страны и всех аспектов ее деятельности", - сказал С.Шойгу в среду на церемонии подписания.
Он отметил, что это касается и медицины, и строительства, и вопросов безопасности.
"В некоторых аспектах безопасности Курчатовский центр является, пожалуй, ключевой организацией. Во всяком случае, для нашего флота. И здесь мы не можем недооценивать то, что делается сегодня Курчатовским центром совместно с ВМФ и другими нашими структурами. Думаю, что сегодняшнее подписание является достаточно важным шагом в структуризации и оформлении нашего сотрудничества", - подчеркнул министр.
По его словам, уже существующие проекты реализуются успешно. "Я думаю, что в обозримой перспективе будет получен результат", - добавил он.
В свою очередь М.Ковальчук заверил министра обороны, что сегодня НИЦ готов способствовать обеспечению безопасности страны на качественно новом уровне.
Как следует из соглашения, целью сотрудничества является совместное использование потенциалов научных организаций, подведомственных Минобороны России и НИЦ "Курчатовский институт", а также совершенствование координации деятельности при планировании и выполнении научных исследований в сфере обеспечения обороны страны в интересах формирования опережающего научно-технического задела для создания перспективного вооружения и военной техники.
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15.11.2017
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