Песков не видит ничего страшного в ошибке Минобороны с публикацией кадров военной операции
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
По словам пресс-секретаря президента, главное вовремя корректировать ошибки
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация президента РФ не считает большой проблемой ошибку с публикацией кадров военной операции, которую во вторник допустило Министерство обороны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ошибки случаются и ничего страшного нет, если они своевременно корректируются", - сказал он. "Я не стал бы преувеличивать ее (недавней ошибки) значение", - добавил Песков, напомнив, что Минобороны уже сообщило о наказании виновного.
Песков отреагировал на слова журналистов о том, что схожая ошибка, возможно, имела место и в другом эпизоде, который попал в фильм о Владимире Путине, снятый режиссером Оливером Стоуном. В одном из эпизодов президент демонстрирует Стоуну кадры, которые были названы военной операцией в Сирии, однако пользователи в интернете отметили их схожесть с другим видеороликом о действиях военных в Афганистане.
"Что касается фильма Стоуна, то по этому поводу многое ставилось и продолжается ставиться под сомнение недоброжелателями Путина", - отметил Песков. "Но фильм получился блестящий, незаурядный и интересный", - считает он.
Проверка в Минобороны
В отношении гражданского сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Материалы были прикреплены к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) в районе Бу-Кемаль (Сирия).
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15.11.2017
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