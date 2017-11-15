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Стало известно, когда Россия начнет поставку С-400 Турции

16.11.2017 РИА Новости 281 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

ДУБАИ, 15 ноя - РИА Новости. Практическая реализация контракта на поставку зенитной ракетной системе С-400 Турции начнется после выплаты Анкарой всех финансовых средств по данному соглашению, сообщил журналистам в среду в ходе выставке Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Практическая реализация данного контракта, начинается с момента перевода турецкой стороной необходимых финансовых средств в полном объёме" - сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется начать исполнение соглашения на поставку ЗРС С-400 Турции в рамках подписанного с этой страной контракта.

Двенадцатого сентября 2017 года президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

В последствие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Москвы официального отказа на предложение о совместном производстве зенитных ракетных систем С-400 и рассчитывает на передачу технологий.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.
15.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Эрдоган Реджеп

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