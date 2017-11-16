Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия поставила ОТРК "Искандер-Э" в одну из стран Северной Африки

16.11.2017 РИА Новости 270 1
0
Понравилась новость?
 +1
Высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск Искандер-Э. Архивное фото
Высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск Искандер-Э. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости

ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Россия поставила ракетный комплекс "Искандер-Э" в одну из стран из региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставке Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

До сегодняшнего дня единственным государством, на вооружении которого, по подтверждённым данным, находятся "Искандеры", является Армения.

"ОТРК "Искандер-Э" является современным высокоточным оружием, пользующимся спросом у наших иностранных партнеров. В этом году мы поставили комплекс в одну из стран региона", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли подписан контракт с одним из государств Ближнего Востока и Северной Африки на закупку "Искандер-Э".

ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Искандер
Компании
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3190
№1
16.11.2017 14:05
Алжир уже 7 лет просит Искандеры, наконец очередь дошла, свои ВС почти насытили, теперь на экспорт нужно поработать....
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.11 14:11
  • 1
Средняя цена авиатоплива для Минобороны РФ на 12% ниже общероссийских цен
  • 16.11 14:10
  • 4
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 16.11 14:09
  • 2
Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России
  • 16.11 14:05
  • 1
Россия поставила ОТРК "Искандер-Э" в одну из стран Северной Африки
  • 16.11 14:00
  • 4
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
  • 16.11 12:51
  • 56
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 16.11 12:47
  • 4
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 16.11 12:12
  • 13
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 16.11 11:15
  • 1
Аналитики США признали лидерство российских военных в трех областях
  • 16.11 11:08
  • 5619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.11 10:15
  • 231
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 16.11 10:15
  • 15
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 16.11 09:49
  • 20
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 16.11 09:29
  • 63
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 16.11 09:16
  • 1
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
другие обсуждаемые темы