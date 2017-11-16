Россия поставила ОТРК "Искандер-Э" в одну из стран Северной Африки



Высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск Искандер-Э. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости Высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск Искандер-Э. Архивное фото.Источник: © РИА Новости

ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Россия поставила ракетный комплекс "Искандер-Э" в одну из стран из региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставке Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

До сегодняшнего дня единственным государством, на вооружении которого, по подтверждённым данным, находятся "Искандеры", является Армения.

"ОТРК "Искандер-Э" является современным высокоточным оружием, пользующимся спросом у наших иностранных партнеров. В этом году мы поставили комплекс в одну из стран региона", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли подписан контракт с одним из государств Ближнего Востока и Северной Африки на закупку "Искандер-Э".

ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.