Убить из портсигара. Самое лучшее и необычное оружие Игоря Стечкина



Стрельба из пистолета АПС в рамках выставки Интерполитех-2015.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Стрельба из пистолета АПС в рамках выставки Интерполитех-2015.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Коц. Фамилия этого советского и российского оружейного конструктора уже давно стала брендом, не менее известным, чем Калашников, Драгунов или Макаров. Его главное наследие - уникальный автоматический пистолет, во многом опередивший время, который до сих пор берут с собой на боевую работу оперативники отечественных спецподразделений. В среду, 15 ноября, исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося оружейника Игоря Стечкина. Человека, посвятившего всю свою жизнь созданию идеального стрелкового оружия. И хотя самым известным его детищем стал автоматический пистолет АПС, конструктор приложил руку и к другим уникальным образцам. О самом интересном оружии Стечкина - в материале РИА Новости.

Пистолет с прикладом

Дебютная работа молодого специалиста Игоря Стечкина, поступившего на работу в ЦКБ-14 в 1948 году, должна была стать основным личным оружием для офицеров, солдат и сержантов специальных подразделений, а также экипажей бронетехники, которым по штату не полагался автомат или карабин. Опытный образец пистолета АПС был готов уже через год. После испытаний его приняли на вооружение.

Автоматический пистолет Стечкина 9-мм Источник: http://www.liveguns.ru/.

Двадцатизарядный автоматический пистолет Стечкина обеспечивал немыслимую для такого типа оружия скорострельность - 700-750 выстрелов в минуту. Таких результатов удалось достичь благодаря конструктивным особенностям, позволявшим вести огонь очередями. Автоматика пистолета работает по схеме с использованием отдачи при свободном ходе затвора. Для большей кучности стрельбы в комплекте с пистолетом шла деревянная кобура, которую после нехитрых манипуляций можно было использовать в качестве приклада. Позже эту деталь стали изготавливать из пластика.

АПС стреляет стандартным пистолетным патроном 9х18 миллиметров. Опытный стрелок, примкнув к пистолету кобуру-приклад, может эффективно поразить цель на расстоянии 150 метров одиночным огнем и на 100 метрах - очередью. При этом АПС - очень точное оружие, чему способствует небольшая отдача. Кроме того, пистолет оказался очень надежным - настрел некоторых образцов превышал 40 тысяч выстрелов без единой поломки.

Впрочем, при войсковой эксплуатации были выявлены и недостатки АПС. Он достаточно тяжелый и в полностью снаряженном состоянии с кобурой-прикладом весит около 1,7 килограмма. Многих офицеров смущали и его габариты: длина пистолета составляет около 22,5 сантиметра. Иными словами, кисть под него нужна достаточно крупная. Нарекания военных вызвал и выбор патрона, мощности которого не хватало для эффективного поражения цели в бронежилете.

В конечном счете АПС сняли с производства в 1958 году, а в качестве индивидуального оружия самообороны для экипажей боевой техники был выбран укороченный "Калашников" - автомат АКС-74У. Тем не менее пистолет Игоря Стечкина в руководстве страны оценили по достоинству, и в 1952 году конструктор был удостоен Сталинской премии второй степени. АПС стал не массовым оружием, а скорее "хирургическим инструментом" для профессионалов. Пистолетом, созданным 66 лет назад, до сих пор активно пользуются в ФСБ, ФСО, МВД, а также в спецназе войск Росгвардии.

- На стрельбищах и в тирах мы стреляем из разных пистолетов, в том числе и самых современных, - рассказал РИА Новости офицер СОБР Росгвардии. - Однако новое оружие далеко не всегда отвечает требованиям надежности. Поэтому для работы я всегда беру с собой АПС. Он идеально подходит для боя в зданиях, в городе. Этому способствуют его хорошая огневая мощь и абсолютная безотказность.

Стреляющий портсигар

Помимо АПС, Игорь Стечкин создал несколько любопытных образцов бесшумного и малошумного оружия. Отдельного внимания заслуживают изделия ТКБ-506 и ТКБ-506А - огнестрельные устройства калибра 7,62 миллиметра, замаскированные под обычный портсигар. Конструктор взялся за это экзотическое оружие по заказу КГБ СССР и в 1954 году представил рабочий прототип.

ТКБ-506. Источник: Тульский государственный музей оружия

"Стреляющий портсигар" размером 108х74 миллиметра легко помещается в нагрудный карман и внешне не вызывает никаких подозрений. Внутри - простой ударно-спусковой механизм и три коротких "ствола" под патроны СП-2. У последних очень интересный механизм действия. Между пороховым зарядом и пулей в патроне установлен специальный поршень. При выстреле пороховые газы бьют по поршню, который и выталкивает пулю из ствола, заклиниваясь в дульце гильзы. Таким образом, пороховые газы остаются внутри гильзы, что практически полностью исключает шум от стрельбы.

Оружие получилось достаточно мощное: 6,2-граммовая пуля с пяти метров уверенно пробивала пакет из трех сосновых досок. О боевом применении ТКБ-506 информации в открытом доступе нет. По некоторым данным, им пользовался оперативный состав Первого главного управления КГБ, занимавшегося внешней разведкой.

С конца 1950-х Игорь Стечкин проектировал ракеты класса "воздух-воздух", а чуть позже - управляемые противоракетные комплексы "Овод", "Фагот" и "Гобой". В 1971 году оружейник перешел в Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБСОО). Из самых значимых проектов на новом месте можно упомянуть автомат ТКБ-0146, представленный Стечкиным в августе 1984 года для участия в конкурсе "Абакан". Это оружие под патрон 5,45х39 миллиметров, скомпонованное по схеме "булл-пап", имело одну интересную особенность - смещенный импульс отдачи. Этот принцип удалось реализовать благодаря двуступенчатой системе подачи патронов. Проще говоря, автомат успевает сделать два выстрела, прежде чем подвижные части затворной группы придут в заднее положение и ударят стрелка в плечо. В результате такого конструктивного решения первые две пули вылетали из ствола практически в одну точку, что резко повышало кучность автомата. ТКБ-0146, впрочем, был признан слишком сложным и проиграл в конкурсе автомату АН-94.

Ограниченный тираж

С начала 1990-х годов Игорь Стечкин вновь занялся созданием короткоствольного оружия. В этот период он разработал автоматический пистолет ОЦ-23 "Дротик", так и не пошедший в серийное производство из-за недостаточно мощного патрона 5,45х18 миллиметров. Чуть большее распространение получил ОЦ-27 "Бердыш". Особенностью пистолета является его "всеядность". Он может стрелять патронами калибров 9х18 миллиметров, 9х19 миллиметров ("Парабеллум") и 7,62х25 миллиметров (ТТ). Для этого достаточно лишь поменять на оружии быстросъемный ствол и магазин. Правоохранительным органам, где арсенал боеприпасов достаточно разношерстный, данный пистолет пришелся как нельзя кстати. В частности, ОЦ-27 пользуются подразделения вневедомственной охраны, ФГУП "Охрана", а также прокуроры и следователи прокуратуры в качестве оружия самообороны. С декабря 2005 года ОЦ-27 стал еще и наградным оружием.

9х19 пистолет ОЦ-27-2 Бердыш. Источник: CC BY-SA 4.0 / Кузьмин Виталий Владимирович

В 1996 году началось производство автоматического пистолета ОЦ-33 "Пернач" на основе конструкции ОЦ-23 "Дротик". Впрочем, новое оружие под патрон 9х18 миллиметров унаследовало и ряд особенностей старого доброго АПС. В частности, пистолет имеет вместительный коробчатый магазин на 18 и 27 патронов, съемный складной плечевой упор-приклад и высокую скорострельность - 800-900 выстрелов в минуту. ОЦ-33 производится небольшими партиями и сегодня. Он стоит на вооружении спецподразделений МВД России.

Бесшумный револьвер ОЦ-38 Стечкина Источник: http://guns.ru/.

Последним творением Игоря Стечкина стал специальный револьвер ОЦ-38, разработанный им в конце 90-х годов. Главная особенность этого бесшумного оружия - патрон СП-4 (7,62х41,5 миллиметра), дальнейшее развитие "портсигарного" СП-2. Серийное производство ОЦ-38 началось в 2002 году, через год после смерти конструктора. Как и большинство его работ, револьвер получился надежным и крайне эффективным в руках профессионала. ОЦ-38 сегодня стоит на вооружении подразделений спецназа ФСБ и МВД.