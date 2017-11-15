Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета Пентагона в размере почти $700 млрд



Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Михалев Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Михалев

Законопроект предполагает выделение $4,4 млрд на противоракетную оборону (размещение дополнительных ракет-перехватчиков для защиты от угрозы со стороны КНДР)

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США на заседании во вторник приняла законопроект о направлениях деятельности и финансировании министерства обороны страны в 2018 году. Согласно тексту, бюджет Пентагона должен составить практически $700 млрд. За это проголосовали большинство конгрессменов.

"Приоритетами данного законопроекта являются, во-первых, наши люди, затем наша боеготовность, противоракетная оборона и реформы", - заявил перед голосованием председатель комитета палаты по делам вооруженных сил Мэк Торнберри (республиканец от штата Техас).

Согласно пояснительным материалам, в первую очередь законопроект должен привести к повышению жалования военнослужащих, увеличению численности во всех видах войск. $4,4 млрд выделяются на противоракетную оборону, в частности на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье страны для защиты от угрозы со стороны КНДР.

Теперь законопроект по бюджету Пентагона должен быть принят Сенатом. Так как ранее его тексты были согласован обеими палатами, это не займет много времени. Затем документ будет направлен на подпись президенту США.

Как сообщило в начале марта этого года агентство Xinhua со ссылкой на министерство финансов КНР, оборонный бюджет Китая в 2017 году будет увеличен до 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд). Что касается России, то, согласно проекту "Основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.", подготовленному Минфином, расходы бюджетной системы на национальную оборону предлагалось снизить с 3,88 трлн рублей в 2016 году до 2,84 трлн рублей в 2017 году.