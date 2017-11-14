Глава немецкой разведки назвал Россию "неудобным соседом"
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Логотип Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Hannibal Hanschke/Pool
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль призвал западных партнеров к готовности ответить на "потенциальную угрозу" со стороны России, но при этом отметил, что необходимо сохранить "тесные связи" с Москвой.
"В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности", - заявил Каль, выступая в Мюнхене. Его слова приводит газета Sueddeutsche Zeitung.
Каль добавил, что Россия вернулась на мировую арену и будет представлять собой "неудобного соседа". НАТО и страны Запада должны быть готовы "балансировать и сдерживать" эту угрозу, сказал он.
При этом, по словам главы ведомства, западным государствам необходимо сохранить "тесные связи" и каналы взаимодействия, отвечая на заинтересованность России в сотрудничестве.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для нее действия.
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14.11.2017
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