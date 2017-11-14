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Глава немецкой разведки назвал Россию "неудобным соседом"

16.11.2017 РИА Новости 161 0
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Логотип Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Архивное фото
Логотип Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Hannibal Hanschke/Pool

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль призвал западных партнеров к готовности ответить на "потенциальную угрозу" со стороны России, но при этом отметил, что необходимо сохранить "тесные связи" с Москвой.

"В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности", - заявил Каль, выступая в Мюнхене. Его слова приводит газета Sueddeutsche Zeitung.

Каль добавил, что Россия вернулась на мировую арену и будет представлять собой "неудобного соседа". НАТО и страны Запада должны быть готовы "балансировать и сдерживать" эту угрозу, сказал он.

При этом, по словам главы ведомства, западным государствам необходимо сохранить "тесные связи" и каналы взаимодействия, отвечая на заинтересованность России в сотрудничестве.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для нее действия.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Россия
Проекты
NATO

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