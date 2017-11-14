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Китайцы создают мини-подлодки, чтобы конкурировать с российскими «Пираньями»

15.11.2017 Независимая газета 278 0
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Эмблема CSIC
Эмблема китайской судостроительной корпорации CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation).
Источник: hkmaritimemuseum.org

Китайская судостроительная группа China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) представила на оборонной выставке Defense & Security 2017 в Бангкоке три новых проекта малых подводных лодок, предназначенных для экспорта.


Как сообщает Navy Recognition, эти три проекта образуют новое семейство подводных лодок для решения оперативных задач. Представители CSIC утверждают, что интерес к новым субмаринам уже проявили несколько стран, включая Алжир, Кубу, Египет, Ливию, Бирму, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэлу.


Китайцы отказались от традиционной архитектуры с двойным корпусом. Предельная глубина погружения у всех субмарин одинаковая – 200 метров.

Водоизмещение мини-подлодок от 200 до 1100 тонн. Вооружение – от двух до четырех торпедных аппаратов. Дальность плавания – от 1500 до 3000 миль. Экипаж – от 6 до 18 человек, при этом возможно размещение на борту до восьми бойцов спецназа.


Надо заметить, что мини-подлодки крайне сложно обнаружить, при этом они могу выполнять и диверсионные функции. Кстати, Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», как сообщал в этом году портал Warspot, разработало новое поколение малых подлодок водоизмещением от 220 до 950 тонн. Фактически это реинкарнация советского проекта 865 «Пиранья». Всего в СССР были построены две подлодки этого проекта. Они вошли в состав флота в 1988 и 1990 годах. Однако в 1999 году субмарины были списаны «из-за недостатка финансирования и отсутствия подходящих для них задач», говорится в материале.


Водоизмещение советских «Пираний» составляло 319 тонн, их длина – 28,3 м, ширина – 4,7 м. Подлодки были способны развивать скорость до 7 узлов и погружаться на глубину до 180 метров. На борту предусматривались места для 6 десантников. Экипаж – 3 человека.


Новые «Пираньи» могут быть вооружены торпедным, ракетным (в том числе «Калибрами») и минным оружием. Некоторые из подлодок имеют шлюзовые камеры для выхода боевых пловцов, сообщал замгендиректора «Малахита» Николай Новоселов. Кроме того, по его словам, подлодки «могут выпускать ракеты из торпедных аппаратов калибров 533 и 400 мм, также в их арсенале имеются минно-сбрасывающие устройства, которые позволяют осуществлять бесшумную постановку мин за счет их выхода под тяжестью собственного веса» (что, опять-таки, обеспечивает скрытность субмарины).


Скорость новых подлодок по сравнению с российскими предшественницами возросла (у базовых моделей) до 15 узлов. По желанию заказчика скорость может быть увеличена до 20 узлов. Малые субмарины разработаны для российского флота, однако могут найти свою нишу и на зарубежном рынке. При серийном производстве их цена будет сравнительно недорогой.


Андрей Рискин

Заместитель главного редактора "Независимой газеты"
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимая газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Бирма
Венесуэла
Египет
Китай
Куба
Ливия
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Компании
CSIC
Малахит С-ПМБМ
Проекты
865 Пиранья
Piranha

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