ВВС Австралии в следующем году получат тренажер для подготовки летного состава пилотированию истребителей F-35 "Лайтнинг-2"
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Кабина F-35.
Источник: scout.com
ЦАМТО, 14 ноября. Военно-воздушные силы Австралии в следующем году получат тренажерный комплекс для подготовки летного состава пилотированию истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".
Как сообщает Defenceconnect.com.au со ссылкой на представителя Lockheed Martin, на текущий момент такие тренажеры в экспериментальной версии уже поставлены Военно-воздушным силам Израиля, Италии, Японии и Норвегии.
По мере выхода программы F-35 на полномасштабное производство, тренажеры для подготовки летного и технического персонала будут поставляться и другим заказчикам F-35. Тренажер для Австралии будет поставлен вместе с первым самолетом F-35 в следующем году.
На текущий момент ВВС Австралии приняли на вооружение два самолета F-35, которые пока остаются в США на авиабазе "Льюк" в Аризоне и используются для подготовки австралийского летного персонала. К декабрю 2020 года планируется сформировать три эскадрильи по 12 самолетов в каждой, которые будут размещены на австралийской авиабазе "Уильямстаун", еще шесть самолетов будут входить в состав учебной эскадрильи.
Прибытие всех 72 заказанных истребителей F-35 в Австралию запланировано на конец 2023 года.
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14.11.2017
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