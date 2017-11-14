ВВС Австралии в следующем году получат тренажер для подготовки летного состава пилотированию истребителей F-35 "Лайтнинг-2"



Кабина F-35.

Источник: scout.com Кабина F-35.Источник: scout.com

ЦАМТО, 14 ноября. Военно-воздушные силы Австралии в следующем году получат тренажерный комплекс для подготовки летного состава пилотированию истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщает Defenceconnect.com.au со ссылкой на представителя Lockheed Martin, на текущий момент такие тренажеры в экспериментальной версии уже поставлены Военно-воздушным силам Израиля, Италии, Японии и Норвегии.

По мере выхода программы F-35 на полномасштабное производство, тренажеры для подготовки летного и технического персонала будут поставляться и другим заказчикам F-35. Тренажер для Австралии будет поставлен вместе с первым самолетом F-35 в следующем году.

На текущий момент ВВС Австралии приняли на вооружение два самолета F-35, которые пока остаются в США на авиабазе "Льюк" в Аризоне и используются для подготовки австралийского летного персонала. К декабрю 2020 года планируется сформировать три эскадрильи по 12 самолетов в каждой, которые будут размещены на австралийской авиабазе "Уильямстаун", еще шесть самолетов будут входить в состав учебной эскадрильи.

Прибытие всех 72 заказанных истребителей F-35 в Австралию запланировано на конец 2023 года.