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ВВС Австралии в следующем году получат тренажер для подготовки летного состава пилотированию истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

15.11.2017 ЦАМТО 324 0
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Кабина F-35
Кабина F-35.
Источник: scout.com

ЦАМТО, 14 ноября. Военно-воздушные силы Австралии в следующем году получат тренажерный комплекс для подготовки летного состава пилотированию истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщает Defenceconnect.com.au со ссылкой на представителя Lockheed Martin, на текущий момент такие тренажеры в экспериментальной версии уже поставлены Военно-воздушным силам Израиля, Италии, Японии и Норвегии.

По мере выхода программы F-35 на полномасштабное производство, тренажеры для подготовки летного и технического персонала будут поставляться и другим заказчикам F-35. Тренажер для Австралии будет поставлен вместе с первым самолетом F-35 в следующем году.

На текущий момент ВВС Австралии приняли на вооружение два самолета F-35, которые пока остаются в США на авиабазе "Льюк" в Аризоне и используются для подготовки австралийского летного персонала. К декабрю 2020 года планируется сформировать три эскадрильи по 12 самолетов в каждой, которые будут размещены на австралийской авиабазе "Уильямстаун", еще шесть самолетов будут входить в состав учебной эскадрильи.

Прибытие всех 72 заказанных истребителей F-35 в Австралию запланировано на конец 2023 года.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Израиль
Италия
Норвегия
США
Япония
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год

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