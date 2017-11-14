Скандал вокруг закупки Израилем немецких подводных лодок набирает обороты



Израильская неатомная подводная лодка Dolfin, апрель 2010 года.

Источник: wikimedia.org Израильская неатомная подводная лодка Dolfin, апрель 2010 года.Источник: wikimedia.org

Как пишет израильская газета "The Times of Israel", израильская полиция в течение нескольких дней допрашивала двух доверенных лиц премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе расследования предполагаемой коррупции в ходе заключения сделки по закупке в Германии трех неатомных подводных лодок модифицированного типа Dolphin.

Давид Шимрон, двоюродный брат и личный адвокат Нетаньяху, а также другая неназываемая персона, были допрошены в воскресенье в течение примерно 15 часов, после чего и им разрешили вернуться домой.

Полиция подозревает, что вторая персона пыталась пролоббировать сделку во время своих дипломатических поездок за границу, в то время как Шимрон пытался продвигать интересы немецких судостроителей в Израиле.

Несмотря на то, что второй подозреваемый является частным адвокатом, полиция расследует его по подозрению в нарушении доверия в качестве государственного служащего, поскольку его дипломатические миссии проходили от имени премьер-министра. Сейчас он находится под пристальным наблюдением.

Шимрон уже несколько раз подвергался допросу в рамках расследования, проведенного "Лахав-433" (подразделением по борьбе с коррупцией полиции Израиля). Шимрон выступал адвокатом Мики Ганора, местного представителя немецкой группы ThyssenKrupp, который считается ключевым подозреваемым по делу.

Хотя сам Беньямин Нетаньяху не является подозреваемым в расследовании, которое известно как "Дело 3000", Шимрон и ряд других близких соратников премьер-министра подозреваются в коррупции.

Лидер оппозиционной политической партии "Еш Атид" Яир Лапид, бывший министр безопасности Израиля, повторил в понедельник, что премьер-министр будет вынужден дать показания по делу.

"Не может быть такой ситуации, чтобы премьер-министр не был вызван на допрос в деле о подводных лодках", - заявил Лапид.

Второй канал телевидения Израиля сообщил 5 ноября, что Нетаньяху, как ожидается, даст показания по делу после его возвращения из Лондона, где он отмечал столетие Декларации Бальфура.

В сообщении говорилось, что Нетаньяху также будет допрошен полицией в двух отдельных расследованиях коррупции, в которых он является подозреваемым, известным как "Дело 1000" и "Дело 2000".

В "Деле 1000" Беньямин Нетаньяху и его жена, Сара подозреваются в получении незаконных подарков от благотворителей-миллиардеров, в частности сигар и шампанского стоимостью сотни тысяч шекелей от израильского и голливудского продюсера Арнона Мильчана.

"Дело 2000" включает в себя подозрительную незаконную сделку между Нетаньяху и издателем газеты "Yedioth Ahronoth" Арноном Мозесом.

В обоих делах Нетаньяху отрицает свою вину.

Нетаньяху уже допросили четыре раза в связи с расследованиями, с того момента, как декабре появились обвинения.