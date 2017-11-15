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Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры

15.11.2017 ТАСС 426 1
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Аэрофотосъемка ИГИЛ
Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее Дейр-эз-Зор, Сирия.
Источник: МО РФ

В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего не те фотоматериалы, проводится проверка

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало объективным фактом отказ США наносить удары 9 ноября по колоннам боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и опубликовало новые фотографии колонны боевиков, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы.

В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка.

"Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков "Исламского государства" в районе Бу-Кемаль (Сирия)", - сказали в Минобороны.

"При этом отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС), отступающим в районе Бу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе Бу-Кемаля", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны распространило сообщение о том, что США отказались наносить удары по боевикам ИГ на сирийско-иракской границе, и опубликовало фотографии колонны террористов. Однако интернет-пользователи заметили, что снимки представляют собой скриншоты, сделанные с компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. 
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Ирак
Россия
Сирия
США
Продукция
C-130
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
BorSch
4565
№1
15.11.2017 00:17
Цитата, q
активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ
Что значит "активное противодействие"?
+1
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