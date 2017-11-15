Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры
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Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее Дейр-эз-Зор, Сирия.
Источник: МО РФ
В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего не те фотоматериалы, проводится проверка
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало объективным фактом отказ США наносить удары 9 ноября по колоннам боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и опубликовало новые фотографии колонны боевиков, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы.
В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка.
"Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков "Исламского государства" в районе Бу-Кемаль (Сирия)", - сказали в Минобороны.
"При этом отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС), отступающим в районе Бу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе Бу-Кемаля", - сообщили в военном ведомстве.
Ранее Минобороны распространило сообщение о том, что США отказались наносить удары по боевикам ИГ на сирийско-иракской границе, и опубликовало фотографии колонны террористов. Однако интернет-пользователи заметили, что снимки представляют собой скриншоты, сделанные с компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.
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14.11.2017
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