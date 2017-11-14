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В Санкт-Петербурге до конца 2017 года планируется заложить новейший корабль противоминной обороны проекта 12700

15.11.2017 ЦАМТО 312 0
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Тральщик «Александр Обухов»
Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 в Кронштадте, 05.12.2015.
Источник: Вованыч_1977 / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 14 ноября. Четвертый в серии корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 для ВМФ России будет заложен на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" в Санкт-Петербурге до конца 2017 года.

В настоящее время Главным командованием ВМФ России прорабатывается вопрос о присвоении кораблю наименования.

Планируется также, что в рамках кораблестроительной программы в 2018 году на воду будут спущены находящиеся в постройке на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" серийные корабли противоминной обороны "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов".

Новейшие российские технологии, которые применяются при строительстве этих кораблей, не имеют аналогов в мире. В соответствии с техническим заданием Главного командования ВМФ России корабли противоминной обороны проекта 12700 оснащены самыми современными средствами поиска и обнаружения мин, имеют отличные маневренные качества и мореходность. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для личного состава.

По оценке Главного командования ВМФ корабли противоминной обороны проекта 12700 являются своего рода прорывом в вопросе борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными" морскими минами, которые корабли ПМО проекта 12700 могут успешно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. Корабли ПМО нового поколения проекта 12700 составят основу минно-тральных сил флотов ВМФ России и в ближайшей перспективе существенно повысят их эффективность.

Справочно:

Корабли ПМО проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз" и являются новым поколением кораблей ПМО, в строительстве и проектировании которых ОАО "СНСЗ" и ОАО "ЦМКБ "Алмаз" накопили большой опыт. На базе этого опыта и передовых мировых тенденций в сфере противоминной обороны стало возможным формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта – автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное минно-тральное вооружение.

Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина – 61 метр, ширина – 10 м, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узлов, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Данные боевые корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии, при котором за счет герметичной пленки, прилегающей к матрице, создается рабочая полость с уложенным армирующим материалом (стеклоткань или углеткань). В полости создается вакуум, и за счет разницы атмосферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в рабочую полость и пропитывает армирующий материал. Метод значительно улучшает соотношение "волокно-смола" в ламинате, в результате чего получается более прочное и легкое изделие, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Иван Антонов
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700

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