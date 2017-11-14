Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Руководители британской разведки заявляют о подозрениях относительно связей антивируса "Лаборатории Касперского" с Россией

15.11.2017 InoPressa.ru 287 0
0
Понравилась новость?
 0
Лаборатория Касперского
Стенд компании Лаборатория Касперского. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Raphael Satter

"Руководители британской разведки опасаются, что антивирусная программа, выданная бесплатно банком Barclays более чем 2 млн клиентов, возможно, используется в качестве средства для сбора разведданных российским правительством", - сообщает Financial Times.

Высокопоставленный чиновник Уайтхолла рассказал Financial Times, что в GCHQ, британском агентстве цифровой разведки, в течение нескольких месяцев зрели подозрения по поводу распространения в Великобритании программы "Лаборатории Касперского", одной из самых успешных в мире компаний компьютерной безопасности.

GCHQ подозревает, что "Лабораторию Касперского", возможно, использовала ФСБ с целью выявления секретных иностранных объектов, говорится в статье.

Barclays, предлагавший бесплатную подписку на антивирус для клиентов, пользующихся банковскими услугами онлайн с 2008 года, намеревается прекратить свою договоренность с "Лабораторией Касперского", пишет газета.

"Представители разведки опасаются, что широкое распространение банком Barclays антивируса "Касперского" в особенности подвергает угрозе находящихся в группе риска лиц, таких как сотрудники британских государственных органов или военных, которые являются клиентами банка и установили антивирус "Касперского", чтобы повысить безопасность на домашних компьютерах. Нет никаких данных, предполагающих, что какие-либо данные клиентов Barclays были поставлены под угрозу из-за использования программы "Касперского" на их компьютерах", - говорится в статье.

"Публичные дебаты вокруг "Лаборатории Касперского" нарастали с сентября, когда Министерство внутренней безопасности США запретило использование антивируса этой компании во всех правительственных органах США", - пишут авторы статьи.

Американское и израильское разведывательные агентства предположительно собрали данные по "нескольким" случаям, в которых "Лаборатория Касперского" использовалась российскими агентствами для хакерских взломов с целью получить секретную информацию, согласно высокопоставленным представителям западной разведки, с которыми побеседовала Financial Times.

"Лаборатория Касперского" опровергла обвинения и заявила, что у нее нет "неподобающих связей с каким-либо правительством".

Помимо Barclays, антивирусом "Касперского" пользуется ряд крупных компаний в Великобритании, говорится в статье.


Сэм Джонс, Мартин Арнольд (Financial Times)
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат InoPressa.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Россия
США
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 17:00
  • 5
Затевается новый индийский мегатендер
  • 15.11 16:35
  • 3987
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.11 15:23
  • 228
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 15.11 15:11
  • 6
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 15.11 14:40
  • 11
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 15.11 13:48
  • 24
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.11 13:38
  • 5615
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.11 13:32
  • 32
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.11 13:01
  • 1
Гиперзвуковая война пугает неопределенностью
  • 15.11 12:55
  • 11
В ОАК рассказали об испытаниях ударных беспилотников в России
  • 15.11 12:51
  • 1
По команде из СССР
  • 15.11 12:51
  • 20
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 15.11 12:48
  • 38
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 15.11 11:59
  • 1
Правительство Румынии одобрило покупку ЗРК "Пэтриот"
  • 15.11 11:49
  • 62
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
другие обсуждаемые темы