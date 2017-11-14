Руководители британской разведки заявляют о подозрениях относительно связей антивируса "Лаборатории Касперского" с Россией



Стенд компании Лаборатория Касперского. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Raphael Satter Стенд компании Лаборатория Касперского. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Raphael Satter

"Руководители британской разведки опасаются, что антивирусная программа, выданная бесплатно банком Barclays более чем 2 млн клиентов, возможно, используется в качестве средства для сбора разведданных российским правительством", - сообщает Financial Times.

Высокопоставленный чиновник Уайтхолла рассказал Financial Times, что в GCHQ, британском агентстве цифровой разведки, в течение нескольких месяцев зрели подозрения по поводу распространения в Великобритании программы "Лаборатории Касперского", одной из самых успешных в мире компаний компьютерной безопасности.

GCHQ подозревает, что "Лабораторию Касперского", возможно, использовала ФСБ с целью выявления секретных иностранных объектов, говорится в статье.

Barclays, предлагавший бесплатную подписку на антивирус для клиентов, пользующихся банковскими услугами онлайн с 2008 года, намеревается прекратить свою договоренность с "Лабораторией Касперского", пишет газета.

"Представители разведки опасаются, что широкое распространение банком Barclays антивируса "Касперского" в особенности подвергает угрозе находящихся в группе риска лиц, таких как сотрудники британских государственных органов или военных, которые являются клиентами банка и установили антивирус "Касперского", чтобы повысить безопасность на домашних компьютерах. Нет никаких данных, предполагающих, что какие-либо данные клиентов Barclays были поставлены под угрозу из-за использования программы "Касперского" на их компьютерах", - говорится в статье.

"Публичные дебаты вокруг "Лаборатории Касперского" нарастали с сентября, когда Министерство внутренней безопасности США запретило использование антивируса этой компании во всех правительственных органах США", - пишут авторы статьи.

Американское и израильское разведывательные агентства предположительно собрали данные по "нескольким" случаям, в которых "Лаборатория Касперского" использовалась российскими агентствами для хакерских взломов с целью получить секретную информацию, согласно высокопоставленным представителям западной разведки, с которыми побеседовала Financial Times.

"Лаборатория Касперского" опровергла обвинения и заявила, что у нее нет "неподобающих связей с каким-либо правительством".

Помимо Barclays, антивирусом "Касперского" пользуется ряд крупных компаний в Великобритании, говорится в статье.

Сэм Джонс, Мартин Арнольд (Financial Times)