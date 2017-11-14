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Постпред РФ при ООН Небензя: Россия и США обсуждают продление совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии

15.11.2017 Интерфакс-АВН 148 0
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Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото
Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour

Нью-Йорк (ООН). 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и США продолжают обсуждение вопроса о продлении мандата совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), заявил журналистам в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы обсуждаем (американский проект резолюции по продлению работы СМР - ИФ). У нас есть свой проект. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие дни. Мы ведем разговоры с США, они еще не завершены", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли быть достигнуто соглашение с США, В.Небензя ответил: "Мы надеемся на это".

"Важно, чтобы СМР был продлен, но с обновленным мандатом, потому что систематические ошибки, которые мы наблюдали в недавнем докладе, должны быть исправлены. Это цель нашего проекта резолюции", - подчеркнул российский высокопоставленный дипломат.

26 октября в СБ ООН был распространен доклад совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. В докладе говорилось, что за использование зарина 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун несет ответственность Сирийская Арабская республика, а за атаку в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года с использованием сернистого иприта ответственна террористическая организация ИГ (запрещена в России - ИФ).

Российская сторона оценила доклад как любительский и основанный на предположениях и избирательном использовании фактов. Как заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в докладе содержатся "многочисленные нестыковки логические несоответствия, использование сомнительных свидетельств и неподтвержденных доказательств".

2 ноября США и Россия распространили в Совете Безопасности проекты резолюции по продлению мандата СМР, который истекает 17 ноября.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.
14.11.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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