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Глава Пентагона заявил, что ООН разрешила США воевать в Сирии

15.11.2017 РИА Новости 162 0
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Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что ООН разрешила США входить на территорию Сирии, поскольку принимала резолюции против террористической группировки "Исламское государство"*.

"ООН заявило, что мы в принципе можем преследовать ИГ*. И мы там, чтобы уничтожить их", - сказал он.

Так министр обороны ответил на вопрос журналистов, каковы юридические основания для присутствия США в Сирии.

"Но это не значит, что мы просто уйдем, а там опять выскочит ИГ* 2.0, а мы будем делать вид, что удивлены. Так что нам нужны усилия в Женеве под эгидой ООН, чтобы двигаться дальше", - добавил Мэттис.

Совбез ООН не давал США разрешения на военные операции в Сирии.

Сирийские власти настаивают на том, что присутствие США в Сирии незаконно, поскольку осуществляется без разрешения правительства страны. Россия, которая наносит удары по ИГ* в Сирии, делает это по приглашению официального Дамаска.

Администрация США для ведения военных действий за рубежом должна запрашивать разрешение конгресса. В реальности это правило постоянно нарушается. Так, сейчас при ударах по террористам в Ираке, Сирии, Йемене и Ливии администрация использует разрешение конгресса, выданное для борьбы с "Аль-Каидой"* в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.

Критики заявляют, что администрация слишком широко толкует санкцию конгресса. Палата представителей во вторник приняла не имеющую обязательной силы резолюцию, где подчеркивается, что разрешения конгресса на ведение боевых действий в Йемене у Белого дома и Пентагона нет.

*Террористическая организация, запрещенная в России
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Ирак
Йемен
Ливия
Россия
Сирия
США
Компании
ООН

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