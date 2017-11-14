В ходе совместной тренировки ВВС и ПВО РФ и Армении уничтожены цели на высотах до 5 км
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Военнослужащий в Армении. Архивное фото.
Источник: © Sputnik
Со стороны РФ в тренировке принимали участие около 300 военнослужащих и более 50 единиц техники
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие дежурных авиационных смен российской военной базы, дислоцированной в Армении, провели совместную тренировку по взаимодействию с силами и средствами войск ВВС и ПВО Армении по уничтожению условных воздушных целей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.
"В ходе проведения тренировки отработаны вопросы обнаружения, перехвата и уничтожения условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытия воздушных рубежей и подразделений в районе расквартирования российского соединения, а также оказания помощи воздушным суднам, условно терпящим бедствие",- сказал офицер пресс-службы.
Он отметил, что особенностью данной тренировки в Закавказье стали полеты воздушных асов в составе пар и звеньев в условиях высокогорья. При этом полеты дежурной смены истребителей для уничтожения воздушных целей проходили на высотах от 100 до 5 тыс. м.
С российской стороны в тренировке принимали участие около 300 военнослужащих и более 50 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы Бук-М1, С-300В и истребители четвертого поколения МиГ-29 из состава российской авиационной военной базы Эребуни (Армения), уточнил собеседник ТАСС.
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14.11.2017
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