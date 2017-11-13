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Алжир оценил русский "Бережок": БМП-2М стала одной из лучших в мире

14.11.2017 Российская газета 610 0
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Модернизированные БМП-2М
Модернизированные БМП-2М (из БМП-1) алжирской армии на территории бронетанкоремонтного завода BCL министерства обороны Алжира в Блида. 2013 год.
Источник: Isatis / T800 / www.forcesdz.com

Алжирская армия в ходе боевой учебы активно использует состоящие на вооружении модернизированные БМП-2 с боевым модулем "Бережок". По мнению местных военных, данная модификация по праву может считаться одной из лучших в мире.

На алжирском военном веб-ресурсе www.forcesdz.com регулярно появляются изображения данной БМП-2М на военных полигонах страны, где эти бронемашины применяются совместно с основными боевыми танками Т-90СА.

Контракт на модернизацию БМП был подписан с тульским ОАО "Конструкторское бюро приборостроения". В результате алжирская армия получила боевые машины с новейшими системами управления огнем, отвечающие самым современным требованиям. В распоряжение наводчиков-операторов поступили комбинированные прицелы с тепловизионным каналом. Это дает возможность действовать ночью так же эффективно, как днем. Лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель с системой датчиков существенно повышают точность стрельбы 30-мм пушки 2А42 и пулемета ПКТ.

Командир, благодаря современному панорамному прицелу, имеет возможность не только помогать наводчику-оператору в поиске целей, но и при необходимости дублировать его действия.

Огневую мощь БМП усиливает автоматический 30-мм гранатомет АГ-17 с боекомплектом до 300 гранат, который размещен на тыльной части башни.

Известный во всем мире противотанковый комплекс "Корнет" значительно повышает возможности борьбы с самыми мощными танками. На дистанции до 8000 м ракета комплекса может пробивать многослойную броню, эквивалентную 1300 мм стали, причем предварительно преодолев динамическую защиту.

Судя по сообщениям, алжирские военные очень довольны имеющейся у них техникой. Неудивительно, что модернизировав первую партию в 400 машин, было решено усовершенствовать оставшиеся.

Стоит отметить, что российская армия также решила установить на имеющиеся БМП-2 боевые модули "Бережок". Реализация контракта намечена на 2018 год, когда первые машины начнут поступать в части постоянной готовности российской армии.

По мнению военных экспертов, наряду с БМП-3, модернизированные БМП-2М составят основу мотострелковых соединений сухопутных войск РФ до появления в войсках техники на базе средней унифицированной платформы "Курганец-25".


Алексей Моисеев
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
2А42
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Корнет
Курганец-25
Т-90 "Владимир"
Компании
КБП
Минoбороны РФ

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