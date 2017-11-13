ОАЭ рассматривают возможность закупки истребителей 5-го поколения



Истребители Dassault Rafale на авиабазе в ОАЭ.

Источник: SIPA Истребители Dassault Rafale на авиабазе в ОАЭ.Источник: SIPA

ЦАМТО, 13 ноября. По информации заместителя начальника штаба ВВС США генерала Стивена Уилсона, американское военное ведомство приступило к переговорам с ОАЭ о возможности продажи многоцелевых истребителей F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщает Defense News со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, администрация президента Дональда Трампа рассматривает вопрос проведения секретной презентации истребителя представителям ОАЭ.

В ходе пресс-конференции накануне открытия авиасалона Dubai Airshow 2017 заместитель командующего ВВС и ПВО ОАЭ Рашид аль-Шамси (Rashed al-Shamsi) подтвердил, что ВВС и ПВО ОАЭ изучают возможность закупки истребителей пятого поколения, поскольку заинтересованы в получении новых технологий.

По заявлению генерала Стивена Уилсона, в настоящее время США оценивают потребности в F-35 нескольких стран-союзниц, в том числе в регионе Персидского залива. На текущий момент речь идет о предварительных переговорах по продаже им самолетов F-35. При этом генерал не раскрыл ориентировочные сроки проведения презентации F-35 Объединенным Арабским Эмиратам.

В случае заключения контракта, ОАЭ станут первой страной в регионе Персидского залива, которая получит F-35. Тем не менее, данный проект может столкнуться с несколькими проблемами, первой из которых является позиция Израиля.

Кроме того, потенциальным препятствием может стать сотрудничество ОАЭ с Россией. В феврале 2017 года Россия и ОАЭ подписали меморандумы о взаимопонимании по вопросу закупки истребителей компании "Сухой", а также совместной разработке легкого истребителя пятого поколения на базе проекта МиГ-29.