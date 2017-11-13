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Зенитная ракетная часть ВВО в Приморье перевооружилась на новые ЗРС С-400

14.11.2017 Интерфакс-АВН 240 0
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Зенитно-ракетные комплексы "Триумф" С-400
Зенитно-ракетные комплексы "Триумф" С-400.
Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев

Владивосток. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Зенитная ракетная воинская часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированная в Приморье, завершила перевооружение на новую зенитную ракетную систему С-400.

"Таким образом, до конца текущего года зенитчики Восточного военного округа будут нести боевое дежурство силами нескольких зенитных ракетных частей, на вооружении которых находятся ЗРС С-400", - сообщила пресс-служба ВВО.

С-400 является зенитной ракетной системой большой дальности нового поколения. Она предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности самолетов различных типов, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.
13.11.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Продукция
С-400 Триумф
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